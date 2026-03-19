Рухнувшему рублю предсказали скорое укрепление

Ослабление курса рубля в последние дни стало прямым следствием конфликта на Ближнем Востоке, однако он же в ближайшей перспективе развернет валютные курсы в обратную сторону. Текущее снижение российской нацвалюты продлится недолго, так как Россия является страной-экспортером растущей в цене нефти, объяснил НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

По его словам, рубль ослабили два основных фактора – подорожание импорта из-за войны в Иране, а также отказ Минфина от продажи валюты и золота из Фонда национального благосостояния. На этом фоне валюты стало меньше, подскочил спрос на доллары и продажи рубля.

Но такая ситуация вряд ли продлится долго – уже в ближайшее время российские энергокомпании, экспортирующие нефть и газ, повысят свои доходы на фоне растущих из-за конфликта цен, отметил эксперт.

«Россия – страна-экспортёр, зарабатывает больше на зарубежных поставках, чем тратит на импорт, — подчеркнул он. — По данным на начало текущего года, 57% экспорта и 55% импорта оплачивалось рублями».

Хотя сегодня российские контрагенты хотят получать доллары, все-таки в ближайшей перспективе торговля будет вестись в национальных валютах, считает Кочетков. Это делает неизбежным скорое укрепление рубля, так как объективных причин для его падения нет.

Однако остается еще один, более непредсказуемый фактор валютных колебаний – это решения Минфина РФ, который может «нарисовать» любой курс, отметил инвестконсультант.

«Поэтому конкретный курс рубля к доллару на перспективу прогнозировать практически невозможно» — заключил он.

Напомним, в начале марта Минфин РФ временно приостановил операции по продаже и покупке валюты и золота в марте 2026 года из-за изменения бюджетного правила. В качестве причины в министерстве указывают изменение параметра базовой цены на нефть.

Сегодня утром курс доллара на валютном рынке Forex поднялся выше 87 рублей впервые с 10 апреля 2024 года. Курс евро превысил 97 рублей впервые с начала октября 2025 года. Минэкономики России прогнозирует, что средний курс американской валюты в 2026 году составит от 92,2 до 94,8 рубля.

Ранее экономист заявил, что высокий рубль загнал экономику России в непростую ситуацию.