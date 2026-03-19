Shaman ответил на скандал с облизыванием льда Байкала

Певец Shaman о поступке с облизыванием Байкала: патриотизм — это тоже свобода
Кадр из видео/Telegram-канал «SHAMAN»

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) прокомментировал свой поступок с облизыванием льда на озере Байкал, который вызвал широкий общественный резонанс. В интервью Пятому каналу артист заявил, что считает себя свободным человеком, который «может выглядеть и вести себя по-разному».

«Вы знаете, я свободный человек, я живу в России, в свободной стране. А, как известно, патриотизм — это тоже свобода», — сказал Shaman.

Он добавил, что не видит противоречий между ярким образом и любовью к родине. Певец подчеркнул, что сознательно идет своим путем, который не всегда может быть понятен окружающим. По словам артиста, подобный подход неизбежно вызывать споры, но он готов к критике.

До этого Shaman заявил, что не ожидал, что его поступок с облизыванием льда вызовет такой резонанс и даже приведет к росту интереса к турам в регион на 12%. Также он сообщил, что чувствует себя нормально, отвечая на вопросы о возможных проблемах со здоровьем после облизывания льда.

Певец объяснил свой поступок детским поведением. Он уверил, что многие пробовали снег или лизали сосульки в юности, а поездка на Байкал вызвала у него как раз тот «чистый детский восторг».

Ранее сообщалось, что кусок льда со слюной Shaman продают за 50 тысяч рублей.

 
