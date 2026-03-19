Иран поблагодарил соседние страны за гумпомощь в конфликте с США и Израилем

Иран поблагодарил соседние страны за оказание гуманитарной помощи во время конфликта с США и Израилем. Об этом заявил глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд, говорится в сообщении в Telegram-канале.

Согласно данным на информационном портале Ирана, Туркмения отправила в Исламскую Республику 50 тонн медицинских товаров вместе с лекарствами, детским питанием и одеждой, Узбекистан — 120 тонн, в том числе муку, масло, сахар, консервы.

Из Азербайджана Иран получил порядка 25 тонн продовольствия и лекарств, из России — 30 тонн лекарств.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

