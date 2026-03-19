«Галатасарай» подал жалобу в УЕФА из-за оторванной части пальца игрока

Генеральный директор турецкого «Галатасарая» Эрай Язган сообщил, что клуб обратился с жалобой в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за травмы полузащитника Ноа Ланга в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Его слова передает HT Spor.

«Мы попросим рассмотреть наши претензии по поводу заработной платы. Если наша просьба не будет удовлетворена, может потребоваться судебный иск. Наш приоритет — здоровье наших игроков. Деньги —второстепенный вопрос. Мы также будем преследовать виновных в халатности в этом деле», — сказал Язган.

Инцидент произошел на 75-й минуте игры. Ланг врезался в рекламный щит на английском стадионе «Энфилд», его палец оказался зажат между щитом и ограждением трибун. Медицинская бригада несколько минут оказывала игроку помощь, а затем унесла его на носилках. Футболист держал руки поднятыми. Для того, чтобы игрок не потерял сознание от шока и боли, ему давали дышать кислородом из баллона.

Вместо него на поле вышел Мауро Икарди.

Согласно информации, которая появилась в турецких СМИ, у Ланга частично оторвана фаланга от основания пальца, из-за чего защитнику сборной Нидерландов предстоит срочная операция.

Встреча, которая состоялась 18 марта, завершилась уверенной победой «Ливерпуля» со счетом 4:0, что позволило английскому клубу пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей — 4:1. За выход в полуфинал английский клуб сразится с французским «ПСЖ».

Ранее стало известно, что нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен также получил травму в игру с «Ливерпулем».