Верховный суд встал на сторону ФАС в споре о дженерике Pfizer

Верховный суд опубликовал текст определения, которым подтвердил законность позиции Федеральной антимонопольной службы в споре вокруг дженерика Pfizer «Инлита», выпущенного компанией «Аксельфарм». Это решение может сказаться на других похожих разбирательствах на фармрынке, заявил эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. Его цитирует Telegram-канал «Право на здоровье».

Речь идет о деле по акситинибу. В марте Верховный суд признал правомерным решение ФАС, которая ранее пришла к выводу, что «Аксельфарм» нарушил закон о защите конкуренции. По версии антимонопольного органа, компания вывела в гражданский оборот дженерик, несмотря на то, что действующее вещество оставалось под патентной охраной до июня 2025 года. После обращения поставщика оригинального препарата ФАС признала действия конкурента недобросовестными и предписала перечислить в бюджет 513 млн рублей. Это решение компания пыталась оспорить в Арбитражном суде Москвы.

По оценке Федорова, определение Верховного суда теперь может повлиять и на рассмотрение аналогичных дел по дапаглифлозину, осимертинибу, бозутинибу и руксолитинибу. Он пояснил, что фактические обстоятельства и правовые позиции по этим спорам во многом совпадают.

Эксперт обратил внимание, что в подобных делах суды, отменяя решения ФАС и занимая сторону заявителей, указывали на одни и те же претензии к работе антимонопольного органа. В частности, речь шла об отсутствии сопоставления признаков изобретения по патенту и спорному препарату, непроведении патентно-технической экспертизы, использовании данных Евразийского фармреестра, а также заключений, подготовленных за счет заявителей. Кроме того, ставился под сомнение сам факт конкуренции между патентообладателем и компанией, в отношении которой рассматривалось дело о нарушении антимонопольного законодательства.

По словам Федорова, все эти аргументы Верховный суд уже изучил в деле по акситинибу и признал несостоятельными. Это, как он считает, усиливает позицию ФАС и по другим похожим спорам.

Эксперт также напомнил, что именно оспариваемые решения антимонопольной службы легли в основу писем, выпущенных в январе 2025 года. В них говорилось о необходимости отклонять заявки с воспроизведенными препаратами при проведении госзакупок. После этого территориальные антимонопольные органы начали привлекать заказчиков к ответственности за допуск таких заявок.

Однако позже подход начал меняться. Как отметил Федоров, с осени прошлого года на ситуацию стала влиять неблагоприятная для ФАС судебная практика, а в декабре служба в итоге отозвала свои письма.

Теперь главный вопрос в другом: вернется ли ФАС к прежней жесткой позиции, если ее решения по остальным препаратам также будут признаны законными, считает Федоров. Если этого не произойдет, то дженерики, введенные в оборот, как утверждалось в решениях службы, с нарушением прав патентообладателей, продолжат обращаться в государственном сегменте рынка, заключил эксперт.

