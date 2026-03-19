Чемпион Паралимпиады из России чуть не закончил карьеру из-за отстранений

Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Милане — 2026, российский лыжник Иван Голубков рассказал в интервью «Газете.Ru», что готов был завершить спортивную карьеру из-за недопусков на две предыдущие Паралимпиады — в 2018 и в 2022 году.

«Вообще не рассчитывал, что нас допустят в Милан. В Корею нас не пустили, а потом в Пекин. Был очень расстроен. По этой причине четыре года назад хотел закончить со спортом. Сказал об этом тренеру Ирине Александровне Громовой. Ирина Александровна тогда посоветовала не спешить, отдохнуть, подумать. Я год пропустил, затем снова начал тренироваться», — рассказал Голубков.

Чемпион отметил, что доволен выступлением всей паралимпийской сборной России в Милане. Шесть допущенных россиян завоевали 12 медалей (из них — восемь золотых) и поднялись на третье место

«Считаю, что мы отлично выступили. Спасибо всей нашей сборной: все это идет от команды — все успехи. Спасибо тренерам, докторам нашим, вообще всем, кто нам помогал», — сказал Голубков.

Ранее чемпион Паралимпиады раскрыл правду об отношении иностранцев к россиянам.

 
