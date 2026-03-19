Михаил Галустян раскрыл, сколько у него бизнесов

Комик и актер Михаил Галустян рассказал в шоу Иды Галич «Есть вопросики», что ведет несколько бизнес-проектов.

Среди своих вложений шоумен выделил три сферы: его личный бренд «Михаил Галустян», киноиндустрия и нейросети. Насчет первого он объяснил, что его имя начало работать само на себя. Что касается кино, Галустян вместе с бизнес-партнером снимает фильмы, сериалы и документальные картины. Также он начал работать с искусственными интеллектом.

«Есть отличная команда, одна из лучших в России, которая занимается нейро видео-контентом», — поделился артист.

Галустян также объяснил, что закрыл свой ресторан «Кому люлей!?» из-за убытков в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Ковид его просто уничтожил. Да и не только «Кому люлей!?». Много проектов закрылось в то время, потому что было невозможно ничего сделать. Я не сожалею об этом. Это опыт», — рассказал комик.

По словам Галустяна, у него есть другие бизнесы, однако он не хочет о них говорить. Юморист уверил, что эти проекты абсолютно легальные.

