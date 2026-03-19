В СМИ назвали одну из причин снижения шансов Вэнса на выборах 2028 года

WP: конфликт в Иране негативно влияет на шансы Вэнса в выборах 2028 года

Конфликт на Ближнем Востоке негативно влияет на шансы вице-президента Джей Ди Вэнса стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Как пишут авторы публикации, затягивание конфликта на Ближнем Востоке на месяцы может быт негативно воспринято избирателями и может стать проблемой, если Вэнс решит участвовать в праймериз. Вице-президент является ветераном войны в Ираке и не раз критиковал зарубежные военные кампании США, так как они обходятся слишком дорого.

Один из собеседников издания добавил, что любому кандидату от Республиканской партии придется объясняться с избирателями, если конфликт на Ближнем Востоке затянется на шесть месяцев и более.

К тому же, сам Вэнс заявлял, что пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах 2028 года.

15 марта немецкое издание Bild сообщало, что военная операция в Иране привела к разногласиям внутри администрации президента США.

По данным издания, в окружении американского лидера сформировались два лагеря — сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

Ранее в Белом доме признали непонимание обстоятельств удара по школе в Иране.