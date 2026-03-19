Во Франции предложили ввести мораторий на удары по судам на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон,комментируя недавние удары по объектам нефтегазового сектора на Ближнем Востоке, призвал ввести мораторий на удары по гражданским объектам. Об этом он заявил журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы выступаем за идею моратория на удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению в этом конфликте, а также за скорейшую деэскалацию», — сказал он.

Президент Франции обратил внимание, что последствия таких ударов ощущаются во всем мире. Он привел в пример цены на нефть и газ, которые очень сильно выросли после блокировки Ормузского пролива.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил, что стоимость природного газа в Евросоюзе в 2026 году может вырасти более чем в два разапо сравнению с первоначальным прогнозом

Ранее глава «Газпрома» прокомментировал низкие запасы газа в Евросоюзе.

 
