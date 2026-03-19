В Ливии ликвидировали пожар на крупнейшем месторождении нефти

NOC: возгорание на месторождении Эль-Шарара в Ливии полностью потушили
National Oil Cooperation

Сотрудники экстренных служб и волонтеры полностью потушили пожар на месторождении нефти Эль-Шарара, которое является крупнейшим в Ливии. Об этом сообщается на сайте Национальной нефтяной корпорации (NOC).

«Причиной возгорания стала утечка в одном из клапанов трубопровода», — говорится в заявлении.

18 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на месторождении Эль-Шарара произошел взрыв. После этого на территории объекта начался пожар, добыча нефти была временно остановлена.

В тот же день в Катаре произошел пожар в районе комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ). Министерство внутренних дел страны уточнило, что объект расположен недалеко от города Рас-Лаффан. Причиной возгорания стала атака со стороны Вооруженных сил Ирана. К ликвидации пламени привлекли отряды пожарной службы гражданской обороны. Как подчеркнули в ведомстве, производство СПГ в районе Рас-Лаффана было приостановлено еще в начале марта из-за ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в нефтепромышленном районе ОАЭ после атаки БПЛА начался пожар.

 
