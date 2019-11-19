Грабили, убивали и закапывали: что творила тюменская ОПГ

42-летнему участнику тюменской банды, который находился в розыске на протяжении 13 лет, предъявили обвинения за разбои, грабежи и кражи, совершенные с применением огнестрельного оружия в период с апреля 2002 года по январь 2003 года. Также следствие считает Артема Усманова причастным к похищению двух автомобилей жителей Тюмени и убийстве сотрудника ДПС. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, обвиняемый вошел в группировку в 2002 году. За время пребывания в ней он похитил имущество на сумму около 4 млн рублей. Следствие установило, что спустя некоторое время после выхода из банды разыскиваемый злоумышленник использовал паспорт своего брата для смены личности. После этого он скрылся в деревне Горшково Дмитровского района Московской области. Там он занялся изготовлением мебели — после задержания и проверки его отпечатков, правоохранители установили его настоящую личность.

Он стал предпоследним членом преступной группировки, орудовавшей в Тюменской области. Всего в банду входили 13 человек. Последнего участника правоохранители объявили в международный розыск — остальные члены банды и ее главарь были задержаны ранее и уже осуждены.

Известно, что с 1995 по 2003 годы злоумышленники совершили 26 вооруженных разбойных нападений на граждан и организации в Тюменской области, а также Екатеринбурге. Целью их нападений были деньги и автомобили.

По данным РИА «Новости», преступную группировку в 1995 году организовал 30-летний Фарид Давлятчин. К 2000 году под его руководством было 13 человек. Сначала ОПГ начинала с налетов на разных трассах Тюменской области. При этом, как отмечают следователи, они тщательно готовились к каждому своему делу: изучали все пути передвижения цели, следили за местностью. После этого они переодевались в сотрудников правоохранительных органов и тормозили нужный автомобиль. Также они устраивали засады — группа раскладывала на дороге ленту с шипами, после чего грабила владельцев поврежденных машин.

В декабре 1995 года члены ОПГ совершили свое первое нападение на инкассаторов. Они подрезали их автомобиль, после чего расстреляли трех сотрудников службы, забрали из машины сумку с деньгами — общая сумма награбленного составила 340 млн рублей (до деноминации — «Газета.Ru»). После этого они контрольно выстрелили в голову своим жертвам и покинули место преступления. Однако одному из инкассаторов удалось выжить — он добрался до ближайшего аэропорта и сообщил о происшествии.

Уже в 1996 году банда совершила серию нападений на водителей фур. Они расстреливали своих жертв и закапывали их тела на обочине у дороги — товар забирали и сбывали. Тем временем после свидетельства некоторых выживших правоохранителям удалось выяснить личность помощника главаря. Потерпевшие описывали его как «однорукого бандита в малиновом пиджаке» — по словам очевидцев, он участвовал в нескольких разбойных нападениях. Как выяснилось позднее, это был Игорь Рябков — правой руки он лишился в результате взрыва самодельной бомбы.

После того, как милиция стала пускать по трассе подставной грузовик с ОМОНом, чтобы поймать группировку на живца, банда переключилась на ограбления складов и магазинов. Забирали все: брендовые вещи, шубы, косметику, бытовую технику и блоки сигарет.

Часть товара оставляли себе, остальное сбывали либо через цыган, либо через другие магазины. Однако методы работы они поменяли — охрану и случайных свидетелей связывали и запугивали, но не убивали.

В 2002 году Давлятчин решился на ограбление банка. По информации СК, главарь узнал от своего информатора, что в расчетно-кассовый центр в селе Нижняя Тавда должны привезти крупную сумму. Для осуществления плана он хотел купить соседний с банком дом и от него сделать подкоп. Однако хозяева участка отказались от сделки — злоумышленники отомстили: облили их дом бензином и сожгли.

Затем, кода владельцы покинули пепелище, бандиты стали копать. За месяц они прорыли тоннель длиной около 30 метров. Однако, когда до цели оставалось всего несколько метров, план неожиданно сорвался. «Преступники копали каждую ночь, Давлятчин тоже был на месте, контролировал работу. Однако его теща заподозрила неладное: думала, что зять изменяет ее дочери. И стала за ним следить по ночам», — сообщали в СК.

Женщина ежедневно звонила в банк и предупреждала о происходящем, однако сотрудники не обращали внимания на ее слова. Спустя время руководство сдалось и направили охранника на проверку — он обнаружил подкоп. После этого банда залегла на дно.

Последнее дело тюменская ОПГ провела в 2003 году. 29 января 2003 года, используя похищенные машины, они организовали нападение на инкассаторов, которые перевозили деньги из аэропорта «Рощино». Для осуществления своего плана они спрятались на 16-м километре участка трассы Тюмень — Ирбит, где должно было проехать транспортное средство инкассации. Однако остаться незамеченными им не удалось — украденные автомобили привлекли внимание сотрудников ДПС. Испугавшись разоблачения, сообщники открыли стрельбу из автомата по правоохранителям. В итоге один инспектор погиб, а второй был тяжело ранен.

Оперативники задержали почти всех членов банды в течение полугода. Уголовное дело заняло 116 томов. В 2006 году лидеру группировки Давлятчину вынесли приговор — ему дали 23 года колонии. Помощник Рябков получил пожизненное заключение. Одного из рядовых членов ОПГ Рудника осудили на 15 лет.

Правоохранителям до недавнего времени не удавалось поймать еще одного члена ОПГ Артема Усманова — его задержали летом 2019 года в Московской области. Последний член ОПГ, Сергей Фоминцев, до сих пор объявлен в международный розыск.