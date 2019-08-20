Засосало в трубу: россиянка впала в кому в Турции

Юную россиянку засосало в трубу бассейна на турецком курорте. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill, расположенном в Бодруме. По словам матери пострадавшей, 12-летняя девочка нырнула и ее руку засосало в трубу, через которую обеспечивалась циркуляция воды в бассейне.

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«Первым ребенка под водой увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости», — рассказала изданию мать ребенка.

Женщина отметила, что руку из насоса не удалось вытащить даже после его отключения. Когда отец пострадавшей и еще семь человек все же вытащили девочку из бассейна, на ее руке остался кусок трубы.

По данным издания, сейчас ребенок вместе родителями находится в больнице города Денизли. В течении двух дней ей пять раз запускали сердце. С момента ЧП девочка находится в состоянии комы — она так и не пришла в сознание.

Между тем страховка, которую оформила семья из России, покрывает нахождение в стране только одного родителя. Туроператор пошел на встречу россиянам и на два дня арендовал для них жилье, расположенное рядом с больницей. Последующее пребывание им придется оплачивать самостоятельно.

По словам туристов, консульство России в Турции их игнорирует. На письмо с просьбой о помощи там пообещали ответить в течение 30 дней. Якобы бездействует и отель, который ни разу не предложил россиянам помощь.

Более трагично закончился инцидент, произошедший в Турции 16 августа. Тогда российский турист Сергей Жук утонул во время купания в бассейне отеля, расположенного в Анталье. Как сообщили РИА «Новости» в генконсульстве России, ведомство ведет работу со страховой компанией и правоохранительными органами. Также готовится перевозка тела в Россию. После его доставки будет проведена судебная экспертиза, которая покажет, был ли в крови у мужчины алкоголь.

Отметим, что в конце июля группа из 30 российских туристов пожаловалась в консульство РФ на ужасные условия отдыха в одном из пятизвездочных отелей Турции. По данным РЕН ТВ, россияне заселились в гостиницу в рамках программы «фортуна» (система сама распределяет людей по отелям, человек выбирает только его класс — «Газета.Ru»). Однако, выбрав гостиницу самого высокого класса, туристов заселили в заброшенный отель под названием «Club sunny world 5» — он располагался в Аланье.

По словам отдыхающих, вместо обещанного «все включено» они столкнулись с полной антисанитарией: плесенью на кафеле в ванной, отсутствием полотенец и света.

«Нас поселили вообще, по-моему, туда, где живет персонал, нас сожрали муравьи», — рассказывала одна из туристок. Возмущены россияне были и шведским столом. «Мы боимся здесь есть, были зафиксированы отравления, с вызовом неотложки. Кто-то даже ходил в соседний отель, просил их покормить», — заявила другая отдыхающая порталу Life.

Путешественники не раз обращались к туроператору с просьбой разрешить ситуацию. «Мы все пишем претензии, в ответ — тишина. Звонки не игнорируют, только слушают и ничего не предпринимают», — поясняла еще одна девушка, заселившаяся в «Club sunny world 5».

Люди и ранее оставляли отзывы об этом отеле в сети. Так, по словам одного из пользователей, туристам приходилось питаться кислыми овощами, а также самим протирать стаканы, которые бармены не утруждались отмывать от чужой помады.

«Адское чистилище. В этом отеле воруют абсолютно все. Уборку номера лучше производить самим, иначе будьте готовы к кражам», — писал россиянин в июне этого года.

Не менее ужасающие истории туристы рассказывают и о другой пятизвездочной гостинице Аланьи — она находится недалеко от «Club sunny world 5». «Если вам предложат «Azur Resort & Spa 5», то бегите из этого турагентства. Это не отель, а вонючая ночлежка. Отель на самом деле не имеет звезд, ему не присвоено ни одной звезды. Площади своей нету, грязь ужасная, все стены первого и второго этажа побиты грибком. Вонь стоит, как в поганых столовых СССР. Кормят соей и салатами», — отмечал в своем отзыве Дмитрий Пономаренко.

Однако не всегда российские туристы страдают по вине турецкого сервиса. В июле генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза сообщил, что россияне гибнут на курорте из-за своей невнимательности. Многие не могут трезво оценить состояние своего здоровья перед поездкой и оставляют без внимания рекомендации врачей. Особенно это касается пенсионеров, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата.