Переломы и сотрясения: как дети травмируются на аттракционах

Следственный комитет РФ по Республике Алтай возбудил уголовное дело после падения девочки с аттракциона. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства. Инцидент произошел в городском парке культуры и отдыха 1 июня 2019 года.

По версии следствия, 11-летняя девочка отправилась покататься на одном из аттракционов, однако выпала из него и получила травмы средней тяжести – врачи зафиксировали у нее переломы обеих костей правого предплечья.

После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». «Установлено, что на оператора аттракциона возложена обязанность проводить ознакомление пользователей с правилами безопасности, однако инструктаж с пострадавшим ребенком он не провел, в результате несовершеннолетняя получила травму», — сообщили в СК.

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В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

Похожая история на днях произошла в Воронежской области. В городе Поворино в воскресенье, 3 августа, перевернулась детская цепочная карусель. В результате произошедшего 9-летний мальчик и 6-летняя девочка получили телесные повреждения, уточнили в региональном СК. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее Следственный комитет также начал проверку похожего инцидента в Твери — там четырехлетний мальчик получил травмы головы в парке аттракционов торгово-развлекательного центра «Рубин-2». 15 июля 2019 года ребенок вместе с родителями отдыхал в ТЦ.

«При съезде с аттракциона по матам мальчик ударился головой о металлическую конструкцию, которая открылась в результате открепления «липучек», получив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибленной раны головы», — уточнили в СК.

Прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи доставила малолетнего в больницу, а следователи провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев произошедшего. «Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — заключили в СК.

В конце июня 2019 года еще один инцидент произошел в столичном парке «Сокольники». Тогда при падении с аттракциона пострадали трое подростков. «22 июня в 11:08 при работе аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники» произошла механическая поломка: сломался болт оси крепления кабины. В результате чего произошло проседание кабины с высоты 20 см и последующая автоматическая остановка аттракциона», — сообщали в пресс-службе парка.

Кроме того, как уточнил собеседник издания, сотрудники арендатора аттракциона нарушили технику безопасности при эвакуации. По данным телеканала РЕН ТВ,

кабинка аттракциона, в которой находились дети, сошла с колеи из-за поломки болта. Обнаружив это, персонал остановил карусель и отключил страховочные крепежи, которыми были зафиксированы люди. В результате дети, повисшие вниз головой, упали на землю.

«Произошла техническая неполадка, конструкции резко затормозили, трое детишек выпали из аттракциона», — пояснили в парке, передает РИА «Новости».

После случившегося аттракцион был закрыт. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего была создана рабочая группа.

В результате инцидента пострадали подростки в возрасте девяти, 11 и 12 лет. Одного из несовершеннолетних доставили в детскую больницу с легким сотрясением мозга, а других — в травмпункт с ушибами мягких тканей. Как сообщал «Пятый канал», двое из трех пострадавших оказались детьми исполнительного директора российского отделения немецкой автомобильной компании.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, уточнял ТАСС. К расследованию обстоятельств инцидента также подключилась прокуратура Восточного административного округа Москвы. Представители ведомства начали проверку соблюдения требований федерального законодательства, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

18 июня серьезную травму на детском аттракционе получила и шестилетняя девочка из Нижегородской области: она сломала руку во время игры на горке-батуте. В отношении хозяина аттракциона было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

«Следователи СК полагают, что травмирование ребенка произошло в результате несоблюдения индивидуальным предпринимателем установленных правил эксплуатации надувного оборудования. Работа надувного оборудования в поселке прекращена. Расследование по уголовному делу продолжается», — отмечали в региональном СК.

За несколько дней до этого, 15 июня, в Анапе катание на аттракционе завершилось для восьмилетней девочки сердечным приступом. Позже она скончалась, сообщал сайт kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на аттракционе, предназначенном для детей от пяти лет. Сразу после запуска девочка схватилась за грудь, после чего аттракцион был остановлен. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли ее спасти — малышка умерла примерно через час после того, как пожаловалась на боль в груди. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

12 июня Следственный комитет Якутска также начал проверку после того, как две пятилетние девочки получили травмы на надувном аттракционе.

Как уточнили в ведомстве, дети упали с высоты около двух метров. В результате одна из пострадавших получила перелом позвоночника, а вторая — запястья.

По факту ЧП была запущена проверка по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет», отмечали в СК.

В первых числах июня батут, установленный в городе Тольятти, также едва не убил двоих детей 2011 и 2013 годов рождения. Ветер опрокинул конструкцию, на которой в тот момент находились несовершеннолетние. После случившегося было возбуждено уголовное дело. Против владельцев аттракциона следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ.

Еще пятеро детей пострадали от батута в Улан-Удэ, сообщили в бурятском центре медицины катастроф. Инцидент произошел в конце мая 2019 года.

«Пять детей пострадало, из них трое тяжелых. Сейчас происходит обработка и госпитализация. Известно на сегодня, что трое госпитализированы в реанимацию, двое – средней тяжести», — уточнял собеседник РИА «Новости». Как отмечали в управлении МВД Бурятии, батут снесло порывом ветра. По факту травмирования детей Следственный комитет возбудил уголовное дело.