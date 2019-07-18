Лето не вернется: Москву зальет дождями

Москвичи ждут возвращения лета: жаркий май и первая половина июня вылились в настолько унылый и дождливый июль, что в столице царит осеннее настроение. На будущей неделе наступит облегчение — но, увы, временное. Как сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос», характер погоды окажется весьма капризным.

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В пятницу, 19 июля, для жителей столицы мало что изменится — Москва остается во власти постепенно ослабевающего, но антициклона. По-прежнему будет облачно с прояснениями, а после полудня придется готовиться к дождям. И нежарко: дневная температура составит +20…+22°С. Ветер южный 5-10 м/с.

Ночью — тоже облачно с прояснениями, но зато без существенных осадков. Минимальная температура +12…+14°С, ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет стабильным и составит 740 мм рт. ст., это ниже нормы.

Этот прохладный и сырой пятничный вечер будет здорово провести рядом с приятными умными людьми.

А они с 19 по 21 июля будут собираться в Доме культуры на ВДНХ, где в рамках Международного фестиваля искусств «Вдохновение» пройдет фестиваль драматургии «Любимовка». Читки драматических произведений молодых авторов уже давно собирают москвичей, влюбленных в театр — в эти выходные будут читать пять пьес, посвященных жизни бывших республик СССР, и это наверняка будет щемяще трогательно. Вход на читки свободный, но нужно зарегистрироваться на сайте.

В субботу, 20 июля, циклон начнет потихоньку уходить из Москвы, но это не значит, что осадков не предвидится. Будет облачно, с прояснениями, временами прольются кратковременные дожди. К тому же станет прохладнее — реализацию мечты о шашлыках на даче снова придется отложить.

Днем температура поднимается лишь до +18…+20°С, ветер западный 5-10 м/с. Ночью облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Минимальная температура +12…+14°С. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится и составит 746 мм рт. ст., это немного ниже нормы.

Планы на субботу у москвичей могут быть самыми разнообразными — например, весь день лежать на диване и смотреть сериал, у которого вышло уже пять серий, пока вы были заняты. Но сериал и на этот раз можно отложить и отправиться в парк «Коломенское» на фестиваль славянской культуры «Русское поле».

Как можно догадаться по самому названию, на празднике можно ожидать выступление фольклорных ансамблей, блюда русской кухни из разных регионов России и разнообразные игры для детей.

Например, их можно будет познакомить с народными инструментами, и не только русскими — мастера-ремесленники научат даже делать традиционную ливенскую гармонь, окарину, музыкальные глиняные игрушки, башкирский кубыз, марийские и московские гусли, балалайку, домру, лиру, варганы.

В воскресенье, 21 июля, воздух начнет постепенно прогреваться, дожди если и будут, то непродолжительные. Да и пройдут они не везде. Днем переменная облачность, без существенных осадков. Температура +21…+23°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура +8…+10°С. Ветер северо-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление повысится почти до нормы — 749 мм рт. ст..

На это воскресенье мы придумали вам прекрасное развлечение — предлагаем следить вместе с «Газетой.Ru» за парламентскими выборами на Украине. Сколько голосов соберет «Слуга народа»? Найдутся ли украинцы, готовые проголосовать за партию Петра Порошенко, невзирая на его низкий рейтинг? Все это мы узнаем совсем скоро — отдел «Политика» будет сутки вести онлайн-трансляцию.

А пока — рецепт традиционного тертого пляцка из Галиции — то есть большого драника с начинкой. Такие большие драники на Галичине готовили перед праздниками или по воскресеньям для бедных и сирот.

Итак, картофель и лук нужно натереть и добавить к ним щепотку соды и сметану, чтобы масса не потемнела, потом положить в тесто муку, чеснок и яйца. После — распределяем массу по хорошо разогретой сковороде, чтобы вышел большой красивый драник. Обжариваем с двух сторон и выкладываем на тарелку. Внутрь — начинка из тушеного в бульоне лука, чеснока, свинины, телятины, колбасы и сладкого перца, и не забудем в конце тушения добавить в начинку шпинат, прекрасный источник кальция.

Новая неделя начнется многообещающе — 22 июля, в понедельник, вероятность дождей будет близкой к нулю, а температурный фон подрастет, и москвичам покажется, будто наконец-то наступил нормальный июль. Днем переменная облачность, без существенных осадков. Температура +23…+25°С. Ветер переменный, слабый — всего лишь 1-6 м/с. Ночью облачно, временами дождь. Минимальная температура +11…+13°С. Ветер переменный слабый 1-6 м/с. Атмосферное давление около нормы, 748 мм рт. ст.

Во вторник, 23 июля, Москва, как говорят синоптики, окажется в гребне антициклона — днем переменная облачность, без осадков.

Максимальная температура +21…+23°С. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Ночью облачно, временами дождь. Минимальная температура +11…+13°С. Ветер северо-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление — по-прежнему нормальное, 749 мм рт. ст. Что ж, насладимся же приятной погодой. Пока можем.

В среду, 24 июля, погода снова испортится — мы бы написали это заглавными буквами, но не можем себе позволить подобных вольностей. Снова облачно, снова дожди, и снова во всем виноват новый циклон.

И снова холодно! Максимальная температура днем составит всего +14…+19°С, а ночью — +6…+11°С. Ветер будет дуть северный или северо-восточный (с переходом на северный) со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление понизится до 745 мм рт. ст., это немного ниже нормы, но жить можно.

В четверг, 25 июля, циклон отступит на восток — и немного потеплеет. Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура днем +16…+21°С, ночью +7…+12°С. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление повысится до 749 мм рт. ст., это около нормы.

В пятницу, 26 июля, в Москве будет преимущественно солнечно, без осадков, немного потеплеет. Максимальная температура днем +22…+24°С, ночью +12…+17°С. Ветер северо-восточный, северный 2-7 м/с. Атмосферное ожидается немного выше нормы — 752 мм рт. ст.