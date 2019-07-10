Зона отчуждения открыта: Зеленский заведет туристов в Чернобыль

Чернобыльская зона отчуждения станет одним из туристических объектов, в который будут инвестированы большие средства — об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, все запреты на посещение и съемку около АЭС буду сняты — все это будет сделано для привлечения на Украину туристов со всего мира.

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«Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Для начала, мы создадим «зеленый» коридор для туристов и уберем предпосылки для мелкой коррупции, больше не будет огромный очередей на КПП и внезапных отказов, о которых человек узнает, уже приехав к пункту пропуска», — указал глава государства.

Кроме того, позднее в администрации президента Украины сообщили, что Киев готов дать разрешение странам Евросоюза и НАТО на проведение в Чернобыльской зоне учебно-тренировочных мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий.

Между тем генерал-майор Николай Тараканов, который руководил операцией по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон Чернобыльской АЭС, раскритиковал предложение Зеленского. Он заявил, что посещение этого района опасно.

«Кроме идиотизма в этой идее я ничего не вижу», — заявил Тараканов, являющийся инвалидом второй группы из-за развившейся у него лучевой болезни.

По его словам,

в Чернобыльской зоне нельзя находиться минимум 100 лет.

Он отметил, что утечка радиации все еще возможна, так как в старом саркофаге есть трещины.

Президент Союза «Чернобыль России» Вячеслав Гришин также пояснил, что зона отчуждения — это не место для экскурсий, передает портал Nation News.

«Возможно, с точки зрения экономики Украины — это определенный шаг. Мы знаем, что после британского сериала «Чернобыль» поток туристов возрос. Но для нас, ликвидаторов, не совсем правильно таким образом решать проблемы экономического роста. Если мы говорим о туризме в экзотических местах, то это нормально. Но Чернобыль — большая зона, которая сохраняет опасность», — указал ветеран.

Он напомнил, что на территории 30-километровой зоны отчуждения, среди прочего, расположено хранилище радиоактивных отходов, которое изначально задумывалось как временное.

В этой связи специалист предложил перед началом реализации такой инициативы организовать в Чернобыле масштабную проверку международной группы специалистов на предмет радиационной опасности, передает ФАН.

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович считает, что

иностранные туристы со всего мира будут рады посетить Чернобыль,

особенно на фоне недавнего выпуска каналом HBO мини-сериала «Чернобыль». Однако российским туристам, вероятно, попасть туда будет сложнее, приводит телеканал «Звезда» мнение Канторовича.

«Насколько это будет интересно, по понятным соображениям, из России на Украину мужчинам попасть архисложно, просто не пускают. Это такие путешествия для мужиков, может быть, для молодых семейных пар, но точно не для пенсионеров или женщин с детьми. Конечно, это очень интересно, потому что там такие произошли изменения в фауне и флоре», — сказал он.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов предостерег желающих от поездок в зону отчуждения. Депутат заявил, что Ростуризм и российские власти должны обратиться к российским туристам с просьбой не ехать на территорию, которая все еще полна смертельно опасной радиации, передает НСН.

Впрочем, не все согласны с тем, что зона отчуждения представляет опасность. Директор по научной работе «Чернобыль тура», сотрудник подразделения радиационной разведки, участвовавший в ликвидации последствий аварии, Сергей Мирный утверждает, что радиационный фон там ниже, чем в столице Украины.

«Еще 20 лет назад я исследовал карты и поразился, насколько улучшилась радиационная ситуация. Благодаря дезактивации грунта, местности, строений и оборудования, и благодаря природным процессам тоже. За однодневное посещение зоны, туристы получают такую дозу радиации, как за один-два часа перелета в самолете. В Киеве такую же дозу получают за три дня, а в Киеве нормальный уровень радиации», — сказал специалист.

Более того, он добавил, что сейчас с единомышленниками работает над тем, чтобы подать документы на присвоение Чернобыльской зоне отчуждения статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО.