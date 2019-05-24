БДСМ-маскарад: выпускники устроили скандальную вечеринку

Полиция Владивостока проводит проверку после сообщений о скандальной прощальной вечеринке выпускников одной из городских школ. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД России.

Ранее в соцсетях и местных СМИ появились видеозаписи костюмированного праздника, во время которого ученики 11 класса школы №74 с углубленным изучением предметов эстетического цикла танцевали под музыку.

Среди героев ролика — ученица в форме полицейского, а также несколько парней с голыми торсами, подтяжками, заячьими ушами и заклеенными сосками.

Правоохранители уже установили личности участников праздника и их родителей. Как выяснилось, форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия.

«За незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов законодательством РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1,5 тыс. рублей», — напомнили в полиции.

Инцидент произошел еще 22 мая во время фотосессии для выпускного альбома. После того, как классная руководительница ненадолго вышла из зала, ученики надели свои костюмы и попросили фотографа сделать новые снимки.

На видеозаписи видно, что они разбрасывали разноцветные краски и танцевали под трек поп-певца Макса Коржа «Малый повзрослел», а позже один из школьников начал распылять в сторону сверстников огнетушитель, чему вся толпа очень обрадовалась.

После этого школьники выбежали на крыльцо и продолжили вечеринку под трек группы LMFAO «Shots». Там же кто-то из учеников распылил цветной дым. Несмотря на то что вечеринка была шумной, директор школы Галина Пугина рассказала, что о ней в учебном заведении узнали лишь на следующий день.

«В этот момент у крыльца были выпускники 11 класса, которые готовили флэшмоб. Завуч несколько раз выходила на улицу и ничего подозрительного не заметила. Другие ученики провели свой скандальный перфоманс настолько стремительно, что никто даже не успел заметить», — приводит ее слова сайт kp.ru.

Директор школы после случившегося написала заявление об увольнении по собственному желанию. Сейчас в учебном заведении идет внутренняя проверка. При этом последний звонок, который прошел накануне, ученики скандального 11 класса провели спокойно: парни пришли в костюмах, а девушки — в школьной форме советского образца.

Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо, и пообещали, что со всеми участниками и их родителями пройдет разъяснительная работа. Беседа также будет проведена с организацией, которая обеспечивает охрану учебного заведения.

По словам учителей, ученики провинившегося 11 класса всегда были обособлены от параллельных классов. Даже последний звонок они поехали отмечать не со всеми, а отдельно. Кроме того, школьники отказались брать с собой классного руководителя.

«Часть детей в этом классе, как бы сказать, думает, что им уже все можно. Некоторые родители говорили, что дети с ними делятся абсолютно всем, они — лучшие друзья. Нам пришлось провести родительское собрание, предупредить мам и пап под протокол и под роспись, что они ответственные за то, что нельзя распивать спиртные напитки, за соблюдение правил поведения», — рассказала Пугина.

Одна из знакомых участников скандального перфоманса рассказала, что ученица, надевшая форму полиции, купила ее в магазине спецодежды: «Она даже говорила, что если ее и привлекут за ношение погон, то она заплатит 1,5 тыс. руб., для нее это не проблема».

В Омске также не обошлось без происшествий на последнем звонке, но на этот раз виноватыми оказались не школьники. В гимназии №147 во время концерта в честь последнего звонка прямо на головы выступающих учеников обрушилась штукатурка.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что ученики удивились произошедшему, но петь не перестали. От упавшего куска штукатурки одна из школьниц получила ушибы.

От госпитализации все выпускники отказались. В региональном следственном управлении СК заявили, что по факту инцидента проводится доследственная проверка. Правоохранители установят причины произошедшего и выяснят, кем и когда проводился ремонт здания, а также как в учебном заведении обеспечивается безопасность детей.

В республике Марий Эл в школе поселка Юрино во время последнего звонка выпускник напал на выступающую на мероприятии депутата от «Единой России» Татьяну Вахитову. Пока та произносила речь на мероприятии, один из учеников выбежал из толпы и ударил ее по голове. Присутствующие скрутили выпускника и вывели его из зала. По рассказам очевидцев, Вахитова закончила свою речь в слезах.

Школьники предположили, что ученик напал на женщину из-за недовольства партией, в которой состоит Вахитова — перед нападением он говорил об этом. Кроме того, в школе выпускника знают как агрессивного человека, передает местное издание «Версия». По факту произошедшего правоохранители начали доследственную проверку.