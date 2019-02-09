«Заходят в дома»: нашествие белых медведей на Новой Земле

На архипелаге Новая Земля в Архангельской области ввели режим чрезвычайного положения: как сообщает РИА «Новости», поводом для таких мер стало массовое нашествие белых медведей в населенные пункты.

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Решение ввести режим ЧП было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности. Дело в том, что с декабря 2018-го по февраль 2019-го в населенных пунктах, расположенных на архипелаге, уже не раз появились белые медведи — так, например, рядом с поселком Белушья Губа находятся 52 особи, а в самом населенном пункте бродят 10 животных. Они ведут себя агрессивно: нападают на людей и заходят в помещения.

Как сообщает ТАСС, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности замглавы администрации Новой Земли Александр Минаев рассказал, что из-за появления белых медведей нарушен ритм жизни жителей поселков.

Люди боятся выходить из домов и отпускать детей в школы. По его словам, руководство детских учреждений и рядовые жители населенных пунктов потребовали обеспечить их безопасность.

Сейчас для того, чтобы защитить людей от белых медведей, возле детских садов устанавливаются ограждения. Детей, военнослужащих и работников местных предприятий перевозят на специальном транспорте, а территория патрулируется. Но пока что этих мер недостаточно: белые медведи не реагируют на попытки отогнать их при помощи патрульных машин и собак, поскольку их не боятся.

В связи с нашествием белых медведей на архипелаг приедет оперативная группа, созданная по инициативе регионального управления Росприроднадзора и областного правительства. Специалисты оценят сложившуюся ситуацию и предложат меры по защите людей от нападения опасных животных. Отстреливать наиболее агрессивных особей Росприроднадзор не разрешает — эксперты надеются, что прогнать белых медведей, занесенных в Красную книгу, удастся и без применения оружия. Однако если способы, предложенные специалистами, не помогут, то отстрел может стать вынужденной, но необходимой мерой.

По словам главы Новой Земли Жиганши Мусина, группу специалистов из четырех человек уже сформировали. Режим ЧС, как сообщил руководитель администрации области, будет действовать до тех пор, пока не удастся обеспечить полную безопасности для жителей поселков.

«Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было, — цитирует Мусина ТАСС. — Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов. Но раз принято решение о запрете отстрела, придется идти по более долгому и менее безопасному для местных жителей пути».

Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев в беседе с ТАСС предположил, что причиной массового нашествия животных стала сезонная миграция и наличие в поселках свалок, где белые медведи могут найти пищу.

«Если судить по предыдущим годам, они с южной части архипелага, где лед начинает изменяться, выходят на берег, у них миграция через Новую Землю, они идут на север, где еще лед устойчивый, — предположил Мордвинцев. — Это миграция с юга на север. Они останавливаются на этом месте [в районе Белушьей Губы] из- за того, что там есть какой-то альтернативный источник пищи, если бы не было еды, они, может быть, мимо бы прошли. Но так как есть помойки с пищевыми отходами, они останавливаются и кучкуются».

Эксперт заметил, что появление такого количества белых медведей в поселках Новой Земли — аномально.

При этом ученые и раньше встречали белых медведей в районе Белушьей губы, которые находились там в течение долгого времени. «Мы в 2016 году пометили самку на Вайгаче, она ушла на Новую Землю и даже в период, когда можно было выйти на лед и охотиться на тюленей (лед стоял около карской стороны [Новой Земли] длительное время), она не уходила от Белушьей Губы, она провела там 8 месяцев, ходила вокруг Белушьей Губы с двумя медвежатами, — рассказал Мордвинцев. — Она бы не ходила, если бы есть нечего было, у нее было два медвежонка годовалых. Естественно, есть источники пищи, поэтому надо смотреть, что там творится».