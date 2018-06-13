Футбол в России: «шум, гам, много бегают»

Первый официальный футбольный матч в истории страны состоялся 24 сентября 1893 года в столице Российской империи – Петербурге. Правда, выступал он не в качестве самостоятельного «блюда», а скорее в виде антракта между соревнования велосипедистов на Семеновском гиппо-циклодроме.

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Газеты того времени не восприняли поначалу новомодный спорт всерьез. «Площадь для игры была покрыта сплошь грязью.

Господа спортсмены в белых костюмах бегали по грязи, то и дело шлепаясь со всего размаха в грязь, и вскоре превратились в трубочистов. Все время в публике стоял несмолкаемый смех.

Игра закончилась победой одной партии над другой», — писал «Петербургский листок». Через неделю на этом же поле состоялась повторная попытка, однако и тогда самым лестным комментарием в адрес начинающих футболистов был: «Довольно!».

В Москву футбол пришел два года спустя, в 1895-м, благодаря англичанам, работавшим на местных предприятиях и любившим в свободное время погонять мяч. Первая футбольная площадка в Москве появилась при машиностроительном заводе Гоппера — на ней соревновались любительские команды цех на цех, чуть позже — завод на завод. Местные поначалу просто наблюдали за матчем, затем уже играли вместе с англичанами. Мячи делали вручную, набивая их тряпками.

Роберт Фульда, сын купца и наследник фирмы по производству химических товаров, часто приходил понаблюдать за игрой. В 1896 году этот человек вместе с английской диаспорой создал при Московском гигиеническом обществе Комиссию по обустройству подвижных игр, которая стала основой будущей футбольной лиги города. Он также стал организатором самого престижного футбольного турнира того времени — Кубка Фульда.

Благодаря стараниям Комиссии в Сокольниках появилась футбольная площадка — Ширяево поле, на которой тренировались первые серьезные московские команды. Сначала игры на Ширяевом поле носили любительский характер, команды назывались «партии». Нарастающая популярность подтолкнула команды объединиться в Кружок футболистов «Сокольники» (КФС). После его расформирования часть игроков перешла в образованную в 1923 году команду «Динамо». Первое время динамовцы даже играли в форме бывших «Сокольников» — белые футболки с черным воротничком и черные шорты.

В 1904 году Фульда перевел на русский язык и издал за свой счет британские футбольные правила, а в качестве примера английская диаспора в Москве создала свой собственный Британский клуб спорта (БКС).

Клуб, куда принимали только британских подданных и американцев, оборудовал себе лучшее на тот момент в Москве футбольное поле на территории Невского стеаринового завода в Лефортово.

БКС оставался абсолютным чемпионом на протяжении всех первых лет существования московского футбола. На какое-то время клуб даже отказывался вступать в Московскую футбольную лигу, ограничиваясь участием исключительно в товарищеских матчах в борьбе за Кубок Фульды. Но вскоре англичан уже обошли даже такие молодые клубы как «Новогиреево», Замоскворецкий клуб спорта (ЗКС) и — как бы странно ни звучало название футбольной команды — Сокольнический клуб лыжников.

Первое знамя

Единственный клуб первой Московской лиги, сохранившийся до наших дней — «Клуб спорта Орехово» (КСО), ныне «Знамя труда» — был образован в 1909 году. Клуб был создан английскими рабочими Морозовской мануфактуры братьями Чарноками, поэтому по названию завода команда неофициально была прозвана «морозовцами».

Рождение команды происходило в Орехово-Зуевском уезде. Всей культурной, духовной и прочей жизнью на родине «морозовцев» в то время негласно управляли старообрядцы. Эти же люди занимали большинство кресел в совете директоров Морозовской мануфактуры. Хозяева фабрики тоже были староверами, поэтому к спорту у них было отношение настороженное, один из управляющих отзывался о футболе не иначе как «шум, гам, много бегают — какая мерзость греховная!».

Неудивительно, что губернатору и полицмейстеру вскоре стали поступать многочисленные жалобы: мол, англичане затевают нечто явно подозрительное, а в собравшейся поглазеть на игру толпе вообще ведется революционная агитация. Больше всего «морозовских» староверов смущали футбольные шорты, оставлявшие колени игроков открытыми. Их вмешательство привело к тому, перед началом первого матча новой команды Чарнок, спустившись в раздевалку, обнаружил всех русских игроков одетыми в доходившие примерно до лодыжек шаровары. Пришлось ему лично укорачивать штаны футболистов до нужной длины.

Из-за недовольства староверов братья Чарновки получили отказ на запрос об официальном открытии спортивного клуба и утверждении устава.

Чарнок-старший отправился на личную встречу с губернатором, в ходе которой ему удалось добиться хотя бы утверждения устава и разрешения на проведение футбольных матчей. «Бог вам в помощь, только без кровопролития!», — напутствовал его губернатор.

Официальная регистрация была дана клубу только три года спустя — в ноябре 1909 года.

Когда в 1910 году была, наконец, сформирована Московская футбольная лига (МФЛ), среди команд начались розыгрыши календаря первенства. Футболисты из МФЛ назывались «лиговыми», остальные — «дикими». За право участия в клубе-члене МФЛ желающий должен был заплатить десять рублей. Однако не все игравшие в футбол хотели или могли заплатить такую сумму, поэтому «дикие» клубы набирали все большую популярность. Некоторые журналы даже взялись проводить розыгрыши призов между такими командами.

По результатам розыгрышей лучшие игроки, а иногда и целые команды из «диких» приглашались в лиговые клубы. Так произошло с Рогожским клубом, который два раза подряд выигрывал кубок газеты «К спорту» и со временем получил приглашение в Новогиреевский клуб спорта.

Серьезной проблемой для «диких» кружков было отсутствие собственных полей, что нередко приводило к срыву матчей — и болельщиков часто разгоняла полиция.

Тем не менее, футбол продолжал развиваться, появлялось все больше команд, причем большинство из них были сборными: в московской команде могли играть и англичане, и русские. В 1911 году даже ранее сторонившиеся футбола старообрядцы создали собственный клуб и активно участвовали в соревнованиях. Отличилась и Московская духовная семинария: ее футболисты обыграли одесский клуб «Вега» со счетом 4:1.

Болельщики

Разумеется, футбол не мог обойтись без болельщиков. Фульда, стоявший у истоков этого вида спорта в Москве, стал инициатором регулярного выпуска футбольного календаря, городские газеты начали печатать анонсы соревнований. Решением МФЛ была установлена единая для всей Москвы плата за вход на стадион: 40 копеек для взрослых и 20 копеек для учащихся. Поэтому простые рабочие были редкими гостями на играх Московской футбольной лиги, так как многим это было не по карману.

Тем временем футбольные поля по-прежнему оставались достаточно неблагоустроенными для болельщиков.

Так, поле Замоскворецкого клуба спорта, которое считалось наиболее приспособленным для «массового обслуживания» зрителей, предлагало болельщикам стоячие места на глиняном валу, с которого они ежеминутно сползали, опираясь на спины нижестоящих.

Во время перерывов публика высыпала на стадион и начинала там «гулять». Бывало и так, что игроки уже выбегали на поле, а отдельные группки болельщиков все еще расходились.

Первые чемпионаты

Со временем встал вопрос о создании национальной сборной Российской империи. Это событие было приурочено к визиту в нашу страну «отцов» футбола — сборной Великобритании, которую пригласили в Санкт-Петербург их соотечественники, работавшие в России.

На победу российская сборная тогда даже не претендовала. По одним сведениям, Великобритания и Россия провели три матча, в которых Российская империя потерпела три «сухих» крупных поражения: 0:14, 0:7 и 0:11. По другим, сборные отыграли лишь один матч, последний.

Тем не менее, российскую команду было решено отправить на Олимпиаду 1912 года, которая проходила в столице Швеции, Стокгольме. В матче первого круга российские футболисты проиграли финским соперникам со счетом 1:2.

В историю отечественного футбола вошел утешительный матч Олимпиады-1912, в котором встретились Россия и Германия. Счет этой игры до сих пор остается печальным рекордом: немцы разбили команду из России со счетом 0:16.

Однако участие сборной России в официальных спортивных мероприятиях могло осуществляться только после появления национальной футбольной организации и ее вступления в ФИФА. Поэтому в том же 1912 году, за несколько месяцев до Олимпиады, было принято решение о создании единой руководящей футбольной организации — Всероссийского футбольного союза. В него вошли Москва, Петербург, Одесса, Харьков, Рига, Киев и Лодзь.

Спустя год после основания Всероссийского футбольного союза было решено провести и первый в истории страны чемпионат по футболу. В финале сошлись Петербург и Москва, однако игра закончилась ничьей. На переигровку, которую назначили на 7 октября, пришли более шести тысяч зрителей.

В итоге матч закончился со счетом 4:1 в пользу Петербурга, который стал первым чемпионом России по футболу. За него в том время играло всего трое британцев, в то время как за Москву выступало восемь подданных Великобритании.

Женщины против мужчин

Женский футбол в России шел практически наравне с мужским, хотя добиться признания женщинам было крайне тяжело. Еще в 1888 году в спортивном журнале «Охотник» писали, что «играют в футбол, обыкновенно, люди с солидными мускулами и крепкими ногами, слабому придется только быть зрителем в подобной схватке».

В 1910 году вышла заметка в журнале «Русский спорт»: «Значение футбола оспаривается многими. Особенностью является то обстоятельство, что спорт этот только для мужчин.

Не говоря о том, что ноги женщин обычно тяжелее, короче и слабее мужских, первые не имеют необходимой при игре в футбол быстроты движения и ловкости».

Несмотря на патриархальные публикации, в 1911 году в Москве уже существовало несколько женских команд — «Пушкино», команды Коммерческого училища и Петровско-Разумовской лиги. В августе того же года состоялся первый матч между «Пушкино» и Петровско-Разумовской лигой — он закончился со счетом 5:1 в пользу «Пушкино». Основную массу футболисток первых московских женских команд составляли курсистки и гимназистки старших классов, которые играли в шароварах, сделанных из юбок с помощью английских булавок.

К 1912 году один из самых известных до революции женских футбольных клубов «Пушкино» имел уже три команды разного уровня. Объединенная из второй и третьей команды женская сборная даже один раз участвовала в матче с мужчинами из команды станции Лосиноостровская, однако проиграла со счетом 2:8.

Тем не менее, женский футбол считался по зрелищности и драматизму несопоставимым с мужским, а потому его развитию не придавали особо значения. Зачастую спортсменок даже запрещали пускать на поля, команды не получали финансовой поддержки. Активное развитие женского футбола в России началось уже после Первой мировой войны.