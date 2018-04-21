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Ураган в Москве: есть погибшие. LIVE

Девочка погибла во время урагана в Москве

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Во второй половины дня в Москве началась гроза с сильным ветром. Из-за непогоды пострадали 12 человек, погибла одна девочка — ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, однако спасти не смогли. Весь день в Москве действует штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС призывают горожан соблюдать осторожность, просят избегать рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций.
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20:42

Погодные условия в столице не осложнили ситуацию на дорогах города. Об этом РИА «Новости» сообщили в столичном департаменте транспорта.

Тем не менее, никто не убережет вашу машину на стоянке от падающего дерева.

20:36

Согласно последним данным, состояние двоих пострадавших из-за урагана в столице оценивается как тяжелое, остальные находятся в удовлетворительном и средней тяжести. «Угрозы для их жизни нет», — заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

20:33

В ближайшее время москвичи не смогут посидеть на летних верандах кафе и ресторанов. Как сообщается на сайте столичного департамента торговли и услуг в субботу, их придется закрыть из-за сильного ветра.

«Летние веранды кафе не будут работать в субботу, 21 апреля, из-за штормового ветра. Также руководителей предприятий общественного питания попросили укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты», — говорится в сообщении.

20:30

В Мытищинском районе из-за урагана мужчину насмерть придавило строительным вагончиком. Информацию о его гибели подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Подмосковья.

20:25

Москвичи и жители области делятся в соцсетях кадрами последствий урагана.

20:20

По данным центра «Фобос», штормовая погода продержится в Москве до воскресенья. По словам синоптиков, погодные условия сегодня — лишь «разминкой». «Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье», — заявил представитель центра.

20:15

Погибшей из-за непогоды в Москве оказалась 12-летняя школьница. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, девочку госпитализировали в реанимацию, однако спасти ее врачам не удалось.

20:10

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»! В Москве со второй половины дня объявлен «оранжевый» уровень погодный опасности — в столице прошли сильные дожди и штормовой ветер. Из-за непогоды погиб один человек, пострадали, по последним данным, 17 людей. МЧС призывает москвичей не выходить из домов и анонсирует вторую волну урагана.