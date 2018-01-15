Нападение на школу в Перми. LIVE

Кадры с места происшествия. Школьников тем временем начали пускать обратно в здание, чтобы они хотя бы забрали свою верхнюю одежду из гардероба: дети в панике выбегали на улицу.
Один из нападавших, отчисленный подросток, имеет проблемы с наркотиками, сообщает портал 59.ru. Второй парень —действующий ученик. У отчисленного подростка был старый пропуск, так они и смогли попасть в школу. Также, по информации телеграм-канала Mash, один из нападавших ранее приходил на занятия в невменяемом состоянии. Он успел сказать, что выпил пива и энергетиков, после чего потерял сознание. Его отправили в больницу.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что действиям должностных лиц, обязанных обеспечивать пропускной режим и порядок в школе, а также организовывать профилактическую работу с несовершеннолетними, будет дана правовая оценка.
Психолог Иван Преображенский в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что причины нападения на школу могут быть самыми разными: «Пока что я призываю не сводить все только к школе «Колумбайн» в США. Интерес к событию в школе «Колумбайн» может иметься, но ведущим мотивом при подготовке данного преступления может стать все же что-то иное. Например, борьба кланов детей внутри школы, конфликт между детьми богатых и бедных родителей, конфликт детей разных национальностей или конфессий, детей-фанатов разных спортивных команд, конфликт из-за девушки и даже конфликт в реальной жизни из-за инцидента в социальной сети. Бывает даже такое, что к конфликту в реальной жизни приводит конфликт в чате какой-либо компьютерной игры».
Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала произошедшее в школе №127 «вопиющим случаем». Она также отметила, что у нее «очень много вопросов» к тому, «как вооруженные парни оказались в школе» и почему система охраны не сработала так, как должна была.
Согласно одной из версий, причиной нападения мог стать оскорбительный, по мнению школьников, пост в соцсетях. В сообществе «Мемасы в массы» 31 декабря появилось сообщение «С новым 20!8 годом псы))) люблю вас» (орфография сохранена), что возмутило одного из нападавших учеников. Сообщается, что школьники решили совместно организовать атаку на школу, но в процессе между ними самим возникла размолвка, из-за которой они бросились друг на друга с оружием в руках.
Ученик школы №127 рассказал порталу 59.ru об одном из нападавших: «Он в прошлом году закончил девятый класс. Неоднократно оставался на второй год. Он должен быть в одиннадцатом, по идее. Плохо учился. Раньше он не был агрессивным, вел себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить — нет. Не понимаю, из-за чего это все случилось. Семья у него благополучная, есть и отец, и мама. Но из дома он убегал. Не нравилось, что контролировали».
По предварительным данным, драка между школьниками произошла из-за личной неприязни. Об этом сообщил представитель регионального управления СК РФ. Он отметил, что в это время в классе шел урок. «По предварительной версии, драка с ножами между учениками произошла на почве личных неприязненных отношений. В это время шел урок, учительница и другие ученики получили ранения, потому что пытались разнять двух дерущихся школьников», — рассказал РИА Новости представитель Следственного комитета.
Расследование причин и последствий произошедшего взято на личный контроль министра образования Ольги Васильевой. На место происшествия также вылетела уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Напомним, что за последние пять лет в российских школах произошло более десяти ЧП с нападением на учеников и педагогов. Самым громким делом стал инцидент в московском районе Отрадное, где в феврале 2014 года ученик 10 класса застрелил учителя географии и сотрудника полиции. По данным Минтруда на 2015 год, около 78% образовательных организаций по России не охраняются частными охранными организациями. Днем учеников «защищают» дежурные администраторы из преподавательского состава, а в ночью — пожилые сторожи, которые не обучались профессии и не проходили специальных проверок.
Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности во всех школах Перми после инцидента с нападением на учеников и педагогов. К сожалению, усиление мер безопасности нередко происходит уже после трагических инцидентов. «Газета.Ru» ранее рассказывала о том, как работает система охраны школ и почему не работает «тревожная кнопка». Отметим, что часть раненых школьников добежала до ближайшего торгового центра и оттуда вызвалп охрану, нажав «тревожную кнопку».
Фоторепортаж с места событий
Фоторепортаж: Резня в пермской школе, 12 человек пострадали
Как уточняют в пресс-службе городской администрации, на данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализировано. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент им уже проводятся операции. Еще 9 пострадавших детей уже осмотрены врачами, обнаружены поверхностные травмы, они направлены в Детскую краевую клиническую больницу.
Стало известно имя пострадавшей учительницы – это классный руководитель 4 «Б» класса Наталья Шагулина.
Один из подозреваемых в нападении на учеников школы в Перми ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Пострадал ли он, не уточняется.
Отметим, что нападение в американской школе «Колумбайн» нашло достаточно последователей в России. Так, в сентябре минувшего года в подмосковной Ивантеевке во время урока информатики девятиклассник напал на учительницу с тесаком, ударил ее по голове, стал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического оружия в потолок. Испугавшиеся школьники начали выпрыгивать из окон класса, находящегося на втором этаже школы: трое из них упали на асфальт и в результате получили переломы и ушибы. Нападавший ученик после атаки собирался покончить с собой. В годовщину кровавых событий в школе «Колумбайн» он писал в соцсетях, что, лучше бы он был на месте устроивших бойню Эрика и Дилана.
Тем временем СМИ изучили соцсети ученика, который, предположительно, стал организатором нападения в пермской школе. Как сообщает «Лайф», судя по его странице в «ВКонтакте», он увлекался видео о массовом убийстве в школе «Колумбайн» в США. Школьник также состоял в группах, посвященных этой трагедии.
А вот СК сообщает, что пострадавших всего 13, включая двух лиц, между которыми произошла поножовщина. Об этом ТАСС сказал замруководителя СУ СК РФ по региону Сергей Сарапульцев.
Уточняется число пострадавших в пермской школе: по информации МВД, ранения получили 11 подростков и один учитель.
Нападавшие вошли в школу не через главный вход, где дежурит охранник, а через другой вход, дверь им кто-то открыл изнутри. Об этом порталу 59.ru сообщили в Министерстве территориальной безопасности.
В школе № 127 учебный процесс приостановлен, в других школах города обучение продолжается в штатном режиме, сообщили в пресс-службе администрации Перми.
При этом учились ли нападавшие в той же школе, остается вопросом. Как сообщили очевидцы порталу 59.ru, атаковавшие дети не имеют отношения к этому учебному заведению. Охранником была молодая девушка, она никого не могла остановить, добавляют свидетели произошедшего.
Как сообщили в Следственном управлении ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). По данным следователей, «утром 15 января 2018 года в одной из школ Мотовилихинского района города Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения».
Подозреваемые в нападении задержаны, в ближайшее время их планируется допросить, сообщили в СК РФ по Пермскому краю.
Всего пострадали восемь учеников и одна учительница. Она и 16-летний школьник получили ранения шеи, сообщили в местном Минздраве. У остальных «незначительные поверхностные травмы».
На месте происшествия находится глава Перми Дмитрий Самойлов и губернатор края Максим Решетников.
Остальные ученики школы и преподаватели сейчас эвакуированы в соседний торгово-развлекательный центр «Кит».
В Перми двое неизвестных в масках напали на школу номер 127. Об этом сообщила директор общеобразовательного учреждения. По предварительным данным злоумышленники были вооружены ножами. Сейчас известно о 9 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии доставлены в больницу. «Газета.Ru» следит за развитием событий.