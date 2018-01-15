Нападение на школу в Перми. LIVE

Отметим, что нападение в американской школе «Колумбайн» нашло достаточно последователей в России. Так, в сентябре минувшего года в подмосковной Ивантеевке во время урока информатики девятиклассник напал на учительницу с тесаком, ударил ее по голове, стал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического оружия в потолок. Испугавшиеся школьники начали выпрыгивать из окон класса, находящегося на втором этаже школы: трое из них упали на асфальт и в результате получили переломы и ушибы. Нападавший ученик после атаки собирался покончить с собой. В годовщину кровавых событий в школе «Колумбайн» он писал в соцсетях, что, лучше бы он был на месте устроивших бойню Эрика и Дилана.