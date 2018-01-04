Тепло оставит Москву

Декабрь и январь (по крайней мере, его начало) стали двумя грязными конями, унесшими москвичей в постылую мокрую даль. Впрочем, синоптическая ситуация начнет постепенно меняться, сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос». В пятницу, 5 января, столичный регион будет находиться в зоне влияния волнового атмосферного фронта с запада.

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В комплекте — гряда облачности, скоротечные снегопады, слабая гололедица и понижение температуры. Хотя похолодание лишь относительное: ночью -3…0°С, днем 0…+2°С.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Давление практически в норме: 743 мм рт. ст.

6 января, в субботу, столица окажется в ложбине циклона, так что в городе вновь будет пасмурно, с кратковременными осадками в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, опять наступит слабая оттепель: -1…+2°С ночью и 0…+4°С днем. Ветер южной четверти, 5-10 м/с, атмосферный фон опустится до 740 мм рт. ст. В общем, даже погода шепчет: проведите Сочельник дома с близкими.

Рождество в столичном регионе отметится пасмурной, сырой и аномально теплой погодой. Солнца в воскресенье мы точно не увидим, а вот январский дождик на фоне 0…+3°С — запросто. Ветер юго-западный, западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление начнет с бодрых 745 мм рт. ст. утром, но к вечеру понизится. Не отчаивайтесь: 7 января завершит аномально теплый период. А вместо лепки грязевиков советуем почитать путеводитель «Газеты.Ru» по самым интересным занятиям в рождественской Москве.

Последний день затяжных новогодних каникул ознаменуется вторжением холодных воздушных масс и небольшими скоротечными снегопадами. Такая ситуация в регионе будет обусловлена тылом циклона, быстро пересекающего Русскую равнину с запада на восток. Похолодает достаточно заметно: ночью до -8…-3°С, днем до -5…0°С.

Морозной свежести (ну хоть что-то) в понедельник прибавит западный порывистый ветер (до 10 м/с).

Атмосферный фон 8 января лишь немного выше нормы: 748 мм рт. ст.

В первый рабочий день инициатива в формировании столичной погоды начнет переходить к антициклону с запада. Он постепенно расчистит небо: напоминаем, вот этот светящийся желтый шар — это солнце, пристально на него смотреть нельзя. Этот же антициклон минимизирует вероятность снегопада (небольшие осадки выпадут лишь ночью), резко поднимет давление (до 755 мм рт. ст.) и обеспечит легкий морозец. Ночью во вторник ожидается -8…-3°С, днем немногим теплее: -7…-2°С. Ветер 9 января западный, 4-9 м/с.

В среду, 10 января, из-за близости малоактивного атмосферного фронта в Москве вновь возрастет вероятность небольших локальных снегопадов. Но вряд ли их хватит на то, чтобы начать зиму с чистого листа. Похоже, поездка на склон с хотя бы искусственным снегом (не говоря уже о традиционных горнолыжных курортах) в этом году победит вывоз в Геленджик в качестве джентльменского набора поступков «замечательного мужика». Что касается температурного фона, то ночью прогнозируют 8…-3°С, днем -7…-2°С. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, давление повышенное, 754 мм рт. ст.

11 января, в четверг, антициклон вернет ненадолго утраченные позиции.

Вместе с ростом (до 757 мм рт. ст.) атмосферного давления начнут крепчать и морозы.

Ну и что, что до Крещения еще две недели, будете капризничать — вообще без зимы останетесь. Ночью обещают -10…-5°С, небольшой снег, днем -8…-3°С, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

В последний рабочий день над Москвой продолжит доминировать антициклон, который определит сухую, тихую и морозную погоду. В пятницу, 12 января, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -10…-5°С, днем -9…-4°С. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с. Атмосферный фон самый высокий на неделе: 759 мм рт. ст.