Астробиологи: в облаках Венеры возможен фотосинтез микробов земного типа

Исследование, проведенное Ракешем Могулом из Калифорнийского политехнического университета в Помоне и его коллегами, показало, что солнечный свет, проникающий сквозь облака Венеры, может поддерживать фотосинтез микроорганизмов земного типа (из числа экстремофилов) и что в этих условиях может возникнуть и развиваться жизнь. Статья об этом опубликована в специальном выпуске журнала Astrobiology, в котором основное внимание уделяется пригодности облаков Венеры для существования в них микробной жизни и ограничениям, которые могут сделать такую жизнь невозможной.

Ровно год назад в журнале Nature Astronomy появилась статья об обнаружении в атмосфере Венеры путем анализа спектров с двух телескопов, ALMA и JCMT, возможного биомаркера — фосфина (РН 3 ). Эта статья тогда подверглась критике со стороны других ученых. Теперь Могул и его коллеги утверждают, что фотосинтез в облаках Венеры все же может происходить практически так же, как и над Землей, при этом гипотетические фототрофы способны получать в течение всего дня солнечную энергию, просачивающуюся сквозь средние и нижние облака. Фотосинтез может также продолжаться и ночью благодаря инфракрасному излучению, исходящему от поверхности планеты и ее атмосферы. Таким образом, в этой среде обитания световая энергия будет доступна как сверху, так и снизу облачных слоев, что предоставляет фотосинтезирующим микроорганизмам широкие возможности для диверсификации своего питания. Как солнечное, так и тепловое излучение в облаках Венеры оказываются в тех волновых диапазонах, в которых поглощают энергию фотосинтетические пигменты, обнаруженные на Земле, а особенно вредное для жизни ультрафиолетовое излучение, напротив, отсекается на 80–90% при прохождении через плотную атмосферу Венеры, подобно тому, как это происходит в озоновом слое Земли.

Некоторые исследователи в своих недавних работах высказывали также опасения, что облака Венеры могут быть слишком «сухими», чтобы поддерживать жизнь земного типа, однако группа Могула утверждает, что химические условия в этих облаках вполне комфортны для жизни: облака могут частично состоять из нейтрализованных форм серной кислоты, таких, как бисульфат аммония.