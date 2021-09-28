Израильские археологи нашли каменоломню периода строительства Второго Храма

Археологи, проводившие раскопки в иерусалимском районе Хар-Хоцвим перед муниципальным строительством, обнаружили огромную каменоломню более чем 2000-летней давности — периода строительства Второго Храма. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Пока выкопана лишь часть карьера площадью около 600 м2 (0,15 акра), однако вся каменоломня должна быть по крайней мере в 2-3 раза больше. Размеры вырубаемых массивных строительных блоков составляли примерно 1,5х2 м. «Крупномасштабные строительные проекты Древнего Иерусалима, например постройки, возводимые на Храмовой горе, требовали огромного количества строительных материалов, а также тщательной организации и координирования работы в каменоломнях с последующей транспортировкой тысяч строительных блоков в Старый город, — объясняет руководитель раскопок Моран Хаджби, археолог Управления древностей Израиля. — В карьере были обнаружены строительные блоки на разных стадиях их обработки. Например, мы нашли большие кубические каменные блоки, которые только собирались отделить от коренной породы, прежде чем их погрузить и транспортировать в Старый город».

Поскольку некоторые камни были оставлены на месте, у археологов появилась возможность изучить и скопировать древние технологии, экспериментально воссоздать процессы, описанные в древних источниках, с помощью которых добывались камни для строительства. Для этого будут использоваться копии древних инструментов, найденных на местах предыдущих раскопок и подготовленных специально для этих целей.

Строительство Второго Храма, разрушенного позже римской армией во время штурма Иерусалима в ходе Первой Иудейской войны (66-73 годы), датируется IV-VI веками до н. э. Основанием Храму служила Храмовая гора. Сохранившийся участок его западной стены в наши дни служит местом молитвы (Стена плача). Период между разрушением Первого Храма (Храма Соломона) и строительством Второго Храма составляет менее ста лет.