Ученый рассказал, какая категория людей неуязвима перед COVID-19

Люди, болеющие простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом, рассказал URA.ru завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

«Обычно, когда человек болеет одним вирусом, он не заболевает другим. Идет защита, потому что выделяется интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», — пояснил ученый.

Однако, по его словам, после выздоровления от простуды или ОРВИ, когда организм ослаблен, человек может заразиться коронавирусом, и в этом случае болезнь может протекать тяжело.

Ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус мутирует для того, чтобы активнее распространяться по воздуху. По данным экспертов, частицы «альфа»-штамма распространяются воздушно-капельным путем в 100 раз быстрее, чем «уханьский» штамм COVID-19, что показывает, что эта особенность появилась еще до возникновения «дельта»-штамма. Кроме того, исследователи выяснили, что обычная медицинская маска способна удерживать до 48% вирусных частиц.