Побит рекорд по количеству людей на околоземной орбите

Установлен новый рекорд по числу людей, одновременно находящихся на околоземной орбите. Сейчас на ней находятся 14 человек, передает РИА «Новости».

Рекорд был побит после запуска миссии Inspiration4 компанией SpaceX.

До этого максимальное число людей на орбите составляло 13 человек. В 1995 году шесть космонавтов находились на российской станции «Мир» и семеро — в американском шаттле «Индевор».

В настоящее время в космосе находятся 14 человек. На МКС — семь космонавтов и астронавтов из России, США, Франции и Японии, на китайской орбитальной станции Tiangong — еще трое. При запуске миссии Inspiration4 на космическом корабле Crew Dragon на околоземную орбиту отправились еще четыре человека.

Ранее сообщалось, что SpaceX отправит в космос четырех космических туристов. Одна из путешественниц — девушка с протезом ноги.