Неандертальцы удивили археологов сложностью своих орудий

Неандертальцы, жившие свыше 45 тыс. лет назад на территории горного массива Швабский Альб, расположенного на юге современной Германии, использовали довольно сложные методы изготовления каменных орудий, применяя целый ряд особых производственных практик. Эти методы изучили немецкие археологи из Тюбингенского университета Эберхарда и Карла, опубликовавшие научную статью в журнале PLOS ONE

Исследуемая пещера была обнаружена в 1928 году неподалеку от города Хайденхайма местными краеведами. Костяные и каменные орудия, найденные в ней, датируются средним палеолитом, им от 50 до 42 тыс. лет. Неандертальцы использовали кремний для изготовления лезвий, скребков и так называемых кайлмессеров (Keilmesser), клиновидных несимметричных ножей с двойной «заточкой». Они также изготавливали наконечники копий, применяемых на охоте.

В некоторых случаях удалось подробно проследить весь производственный цикл изготовления этих орудий, начиная от первых каменных заготовок, реконструировать весь процесс отбивания мелких сколов и появления режущей кромки. Кто бы ни работал с этим сырьем, он с самого начала понимал, с помощью какой именно техники нужно обрабатывать то или иное место. «Это требует мощной трехмерной визуализации, творческого подхода и гибкости в предварительном планировании», — считает ведущий автор статьи Беррин Цеп из Тюбингенского университета.

Полученные данные в очередной раз доказывают, что по своим способностям неандертальцы вряд ли сильно уступали кроманьонцам, прибывшим в Европу чуть позднее.