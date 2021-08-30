Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС

Системы российского сегмента Международной космической станции (МКС) сильно изношены, после 2025 года они могут начать выходить из строя. Об этом заявил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев, передает РИА «Новости».

По словам космонавта, об этом он говорил еще в декабре прошлого года в докладе на Совете Российской академии наук (РАН) по космосу, в дальнейшем соответствующий вопрос затрагивался на совете Военно-промышленной комиссии.

«Затем свое совещание провел Совет главных конструкторов, на котором никто из присутствующих не дал гарантию, что за пределами 2025 года оборудование станции не выйдет из строя», — сказал Соловьев.

Он добавил, что в конце июля текущего года прошло заседание президиума Научно-технического совета «Роскосмоса», где говорилось о том, что «станция дышит на ладан».

При этом космонавт ответил утвердительно на вопрос, на самом ли деле 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации.

«Мы этой информации и не скрывали. Все это указано в наших отчетах. Мы много лет предупреждаем, что пора думать о новой орбитальной станции», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что экипаж МКС обнаружил новые несквозные трещины в самом старом российском модуле «Заря».