Рогозин оценил запуск спутника OneWeb

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал в своем Twitter запуск ракеты «Союз-2.1б».

«Ракета отработала штатно. Первое включение разгонного блока зафиксировано в расчётное время», — написал Рогозин.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно вывела на орбиту 34 спутника OneWeb.

Изначально, старт «Союза-2.1б» планировался на 5 августа, позже дату запуска перенесли сначала на 13 августа, потом на 20 августа.

Задержка запуска космического корабля была связана с тем, что 34 спутника «OneWeb» не были доставлены к 13 июля.

В прошлый раз успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb был произведен в мае 2021 года.