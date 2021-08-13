Рогозин подтвердил готовность российских специалистов оказать помощь США со Starliner

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что российские специалисты готовы направиться в США для того, чтобы помочь американским коллегам решить проблему американского корабля Starliner. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поскольку дело касается программы поддержки МКС, мы подтверждаем нашу готовность оказать экспертную поддержку американским коллегам», — написал глава Роскосмоса.

По словам Рогозина, российская сторона в случае обращения со стороны США готова направить своих специалистов на предприятие-разработчик корабля Starliner.

9 августа компания Boeing рассказала о причинах переноса тестового запуска корабля Starliner к МКС в начале месяца. По данным компании, в ходе предполетной проверки не открылись 13 клапанов двигательной системы. В минувшие выходные специалисты смогли отладить семь из этих клапанов и привести их в рабочее состояние и надеются, что оставшиеся удастся починить в ближайшие дни и запустить корабль до конца месяца.