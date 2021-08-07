Марсоход Perseverance не смог собрать образец грунта с планеты

Первая попытка марсохода Perseverance («Настойчивость») собрать образцы планетарного грунта оказалась безуспешной. Об этом сообщается на сайте NASA.

«Данные, отправленные на Землю Perseverance, показывают, что во время первой попытки отбора проб не было собрано никаких горных пород», — сказано в сообщении.

Согласно данным от марсохода, система отбора проб работала, как и планировалось, однако телеметрия показала, что в пробирке по итогам операции отсутствовал грунт.

Американское космическое агентство добавляет, что теперь специальная группа проанализирует неудачу.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года. Сообщалось, что 19 апреля Ingenuity провел первый испытательный полет на этой планете.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет изучать геологию планеты и древний климат, и, как ожидается, станет первой миссией по сбору и хранению марсианской породы и реголита.

В конце апреля Perseverance удалось получить кислород из атмосферы Марса. В мае марсоход сфотографировал ночное небо на планете.

В июле он закончил тестирование инструментов и приборов и приступил к поиску признаков жизни на Марсе.