В NASA считают возможным эксплуатацию МКС после 2028 года

NASA, национальное управление Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства, считает возможным продолжать эксплуатацию МКС после 2028 года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя NASA Стефани Ширхольц.

«[NASA] ожидают, что смогут поддерживать работу станции и после этого периода времени — минимум до 2028 года и, очень вероятно, дольше. Мы продолжаем обновлять наш технический анализ срока службы космической станции», — заявила Ширхольц.

Представитель NASA прокомментировала рекомендацию Роскосмосу со стороны совета главных конструкторов завершить эксплуатацию российского модуля МКС к 2024 году.

«Наша цель — непрерывное присутствие на низкой околоземной орбите, чтобы иметь возможность перейти от станции к другой платформе или платформам, где мы сможем продолжить работу на низкой околоземной орбите», — заявила Ширхольц.

Ранее в Роскосмосе заявили, что намерены завершить эксплуатацию российского модуля МКС после 2024 года.