Джефф Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard во время полета

Основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос опубликовал видео из капсулы корабля New Shepard во время суборбитального полета 20 июля. Кадры размещены в Instagram предпринимателя.

«Как все начиналось», — написал Безос под видео.

На записи видно, как бизнесмен, его младший брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов проводят время в невесомости. Они бросают друг другу небольшой мячик, делают сальто и постоянно восхищаются нахождением в космосе.

Ранее Джефф Безос поднялся на своем корабле New Shepard на высоту 107 километров и провел в космосе 10 минут вместе со своими компаньонами. В результате этого полета Уолли Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Оливер Деймен -— самым молодым.

Старт состоялся после 16.00 мск на полигоне Launch Site One компании Blue Origin в Техасе. В ходе полета ракета подняла капсулу на высоту 40 километров, после чего она по инерции достигла линии Кармана (100 километров). На этой высоте через большие иллюминаторы пассажирам уже видна кривизна Земли, при выключении двигателей ощущается невесомость.