В РАН оценили риски для пожилой летчицы после полета в космос с Безосом

В Институте медико-биологических проблем РАН рассказали о нагрузках, которые испытали миллиардер Джефф Безос и члены его экипажа в ходе суборбитального полета, который состоялся 20 июля в США. Вместе с Безосом в космос слетал его брат Марк, 18-летний студент Оливер Дэмен, а также 82-летняя летчица Уолли Фанк.

«Безусловно, суборбитальный полет — это риск для любого человека, поскольку техника достаточно сырая, неотлаженная», — пояснила «Газете.Ru» Елена Доброквашина, ведущий научный сотрудник ИМБП РАН, космонавт-исследователь.

Она отметила, что для людей пожилого возраста существуют риски во время пребывания в невесомости.

«Если человек дожил до такого возраста, у нее есть определенный запас здоровья. По-видимому, запас жизненной энергии у этой женщины достаточно высокий. — сказала Доброквашина. – Однако риски есть, ведь в таком возрасте наверняка уже имеются определенные отклонения здоровья, и в таком полете могло случится все что угодно. Но ведь недаром существует отбор космонавтов, в том числе в такие полеты, и не каждый допускается».

По словам специалиста, риск, которому подвергают себя пожилые парашютисты, превышает опасность для здоровья при суборбитальном полете.

Подробнее о том, как основатель Amazon Джефф Безос исполнил свою мечту и поднялся на корабле New Shepard на высоту 107 километров — в материале «Газеты.Ru».