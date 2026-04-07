Стало известно, от чего экс-тренер «Зенита» впал в кому

Бывший футболист сборной Румынии Ионел Дэнчулеску рассказал, что на состояние экс-главного тренера национальной команды Мирчи Луческу повлияло поражение от Турции в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Его слова приводит Digi Sport.

«Считаю, что Луческу не должен был участвовать в матчах с Турцией и Словакией. Это очевидно. Поражение от Турции лишь усугубило ситуацию и ускорило ухудшение его самочувствия. Именно поэтому сейчас он находится в таком состоянии», — сказал Дэнчулеску.

Луческу возглавлял сборную Румынии с 2024 года. 26 марта команда проиграла Турции (0:1) и не смогла отобраться на ЧМ, 31 марта в товарищеской игре румыны уступили Словакии (0:2). 2 апреля тренер покинул команду.

80-летний специалист тренировал «Зенит» с мая 2016-го по май 2017-го года. Большую часть своей карьеры Луческу провел на Украине: с 2004-го по 2016-й год он тренировал донецкий «Шахтер». С июля 2020-го по ноябрь 2023-го Луческу возглавлял киевское «Динамо».

