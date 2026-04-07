Москва получает большое количество запросов на приобретение энергоресурсов. Эти обращения идут с альтернативных направлений, не с европейского, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что ведутся переговоры по каждому из них.

«Мы ведем переговоры таким образом, чтобы эта ситуация соответствовала именно нашим интересам», — сказал он

Песков также напомнил, что РФ продолжает контакты по этому вопросу с Сербией и Венгрией и подчеркнул, что на энергетическом рынке изменилась конъюнктура изменилась, а «мир уже уверенно вступил на путь довольно серьезного экономического, энергетического кризиса».

В начале апреля спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что в Европейском союзе (ЕС) есть пять стран, которые наиболее уязвимы к энергетическому шоку на фоне перебоев с поставками энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке. Так, высокая зависимость от импорта газа наблюдается в Германии и Италии. Кроме того, Дмитриев выделил Польшу и Бельгию. Румыния, по его словам, уязвима в связи с зависимостью от региональных поставок.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз отказом от российских энергоресурсов «стреляет себе в ногу».