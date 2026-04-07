Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Кремле заявили о большом количестве запросов на российские энергоресурсы

MGIMO360 TV/YouTube

Москва получает большое количество запросов на приобретение энергоресурсов. Эти обращения идут с альтернативных направлений, не с европейского, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что ведутся переговоры по каждому из них.

«Мы ведем переговоры таким образом, чтобы эта ситуация соответствовала именно нашим интересам», — сказал он

Песков также напомнил, что РФ продолжает контакты по этому вопросу с Сербией и Венгрией и подчеркнул, что на энергетическом рынке изменилась конъюнктура изменилась, а «мир уже уверенно вступил на путь довольно серьезного экономического, энергетического кризиса».

В начале апреля спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что в Европейском союзе (ЕС) есть пять стран, которые наиболее уязвимы к энергетическому шоку на фоне перебоев с поставками энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке. Так, высокая зависимость от импорта газа наблюдается в Германии и Италии. Кроме того, Дмитриев выделил Польшу и Бельгию. Румыния, по его словам, уязвима в связи с зависимостью от региональных поставок.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз отказом от российских энергоресурсов «стреляет себе в ногу».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!