В Запорожской области эвакуируют детей из пострадавшей от ударов ВСУ школы

Эвакуация детей из школы №2 в селе Великая Знаменка Запорожской области, которая подверглась атаки Вооруженных сил Украины, продолжается. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«В данный момент идет эвакуация детей из школы в Великой Знаменке», — отметил он.

Глава региона добавил, что в результате обстрела пострадали пять детей и их учитель, который в данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии. Во время эвакуации пострадавших были обстреляны и машины скорой помощи. Доставить пострадавших детец в больницу помогли военнослужащие. Ситуация в регионе остается напряженной, а обстрел продолжается, добавил Балицкий.

До этого мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что примерно 10 дронов пытались атаковать сегодня город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодар.

По его словам, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе атаки ударили по двум многоквартирным жилым домам. Также под удар украинского беспилотника попал спортивно-оздоровительный комплекс в первом микрорайоне. В результате была повреждена кровля здания, которое в данный момент находится на капитальном ремонте.

Ранее на ЗАЭС сообщили от атаках украинских войск на выходных.