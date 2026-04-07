Бывший возлюбленный дочери Борисовой раскрыл, куда она пропала

Бывший возлюбленный дочери Даны Борисовой Полины, продюсер Артур Якобсон, раскрыл Super подробности ее состояния.

По словам Якобсона, Борисова-младшая продолжает лечение ПРЛ в клинике с февраля 2026 года. Уже два месяца девушка не имеет доступа к телефону. Как отметил продюсер, с дочерью телеведущей все хорошо. Она не курит, не пьет, следит за питанием, читает книги и готовится к экзаменам.

«Это связано, в целом, с ее поведением. Она будто бы потерялась в этом мире. Да, возможно, все это на фоне расставания со мной, но ведь она сама же задала траекторию такому финалу. Порой просто не понимала, что творит. Не понимала, какие могут быть последствия. В определённый момент я забил тревогу», — поделился шоумен.

Якобсон отметил, что изначально семья Борисовой-младшей не поверила, что с ней что-то не так. Однако позже он предоставил ряд доказательств, и родственники приняли меры. По словам продюсера, Дана Борисова благодарна ему за это. Он назвал дочь телеведущей перспективной девчонкой, у которой еще вся жизнь впереди.

«Все плохое нужно рубить в зачатке... Да, отчасти вы всё правильно понимаете, но всё же детали раскрывать я не буду», — заключил Якобсон.

Ранее Дана Борисова рассказала о примирении с дочерью после «Битвы экстрасенсов».