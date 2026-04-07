Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Бывший возлюбленный дочери Борисовой раскрыл, куда она пропала

Продюсер Якобсон заявил, что у дочери Борисовой нет доступа к телефону
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший возлюбленный дочери Даны Борисовой Полины, продюсер Артур Якобсон, раскрыл Super подробности ее состояния.

По словам Якобсона, Борисова-младшая продолжает лечение ПРЛ в клинике с февраля 2026 года. Уже два месяца девушка не имеет доступа к телефону. Как отметил продюсер, с дочерью телеведущей все хорошо. Она не курит, не пьет, следит за питанием, читает книги и готовится к экзаменам.

«Это связано, в целом, с ее поведением. Она будто бы потерялась в этом мире. Да, возможно, все это на фоне расставания со мной, но ведь она сама же задала траекторию такому финалу. Порой просто не понимала, что творит. Не понимала, какие могут быть последствия. В определённый момент я забил тревогу», — поделился шоумен.

Якобсон отметил, что изначально семья Борисовой-младшей не поверила, что с ней что-то не так. Однако позже он предоставил ряд доказательств, и родственники приняли меры. По словам продюсера, Дана Борисова благодарна ему за это. Он назвал дочь телеведущей перспективной девчонкой, у которой еще вся жизнь впереди.

«Все плохое нужно рубить в зачатке... Да, отчасти вы всё правильно понимаете, но всё же детали раскрывать я не буду», — заключил Якобсон.

Ранее Дана Борисова рассказала о примирении с дочерью после «Битвы экстрасенсов».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!