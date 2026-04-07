Ученые выявили скрытые правила, которым подчиняются все языки мира

NHB: многие языковые черты возникают независимо друг от друга в разных регионах мира
Международная группа ученых показала, что языки мира эволюционируют не хаотично: около трети так называемых языковых универсалий действительно подтверждаются статистически. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Исследование провели специалисты из Саарского университета и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка под руководством Аннемари Веркерк и Рассела Д. Грея. Ученые проанализировали 191 предполагаемую универсалию — повторяющиеся грамматические закономерности — с помощью базы данных Grambank, включающей более 1700 языков. В отличие от предыдущих работ, они применили байесовский анализ, который учитывает как родственные связи языков, так и географическое влияние.

Результаты показали, что многие языковые черты действительно возникают независимо друг от друга в разных регионах мира. В частности, подтвердились закономерности, связанные с порядком слов — например, в языках с порядком «подлежащее–дополнение–глагол» чаще используются послелоги, а не предлоги.

При этом примерно две трети универсалий не выдержали строгой проверки. Однако, по словам авторов, важнее другое: устойчивые закономерности все же существуют и повторяются в разных языковых семьях.

«Несмотря на огромное разнообразие языков, они не развиваются случайным образом», — отметила Веркерк.

Исследователи считают, что такие повторяющиеся структуры отражают общие когнитивные и коммуникативные ограничения человека. Иными словами, разные языки приходят к похожим решениям, потому что человеческое мышление и способы передачи информации имеют общие принципы.

Работа позволяет сузить круг «настоящих» языковых универсалий и дает основу для дальнейших исследований того, как именно устроена человеческая речь и почему языки выглядят именно так, а не иначе.

Ранее новая находка ученых изменила представление об истории азартных игр.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
