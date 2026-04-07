Вратарь сборной России: «мы жаждали снятия санкций с юношеских и молодежных команд»

Вратарь Тереховский огорчился, когда УЕФА отказался снимать санкции с юношей
Пресс-служба «Акрона»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был готов снять с юношеских и молодежных российских команд, но затем отказался от этого. Вратарь «Акрона» и молодежной сборной России Игнат Тереховский в интервью «Газете.Ru» признался, что его это огорчило.

«Когда российские команды остаются вне европейского футбола, это, конечно, расстраивает — и не дает того развития, которое могло бы быть. Потому что это конкуренция. И когда играешь с более сильными соперниками, это всегда позволяет развиваться. Хотелось бы, чтобы санкции сняли как можно скорее и появилась возможность играть с европейскими командами.

УЕФА заявил, что не снимет ограничения? Это не могло не огорчить. Когда объявили, что, возможно, юношеские и молодежные команды допустят до соревнований УЕФА, мы все загорелись, жаждали этого. Но не случилось. Поэтому приходится терпеть, работать на максимум и ждать этого момента, чтобы не ударить в грязь лицом», — сказал Тереховский.

В сентябре 2023 года УЕФА пытался вернуть юношеские сборные России на свои турниры, но некоторые участники членов союза выступили против этого решения.

Ранее Тереховский рассказал, будет ли ЧМ-2026 праздником.

 
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
