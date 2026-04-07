Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин избил приятеля лопатой, доказывая свою правоту

В Тверской области мужчина поспорил с приятелем и избил его лопатой
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Тверской области полиция задержала 45-летнего мужчину, подозреваемого в избиении приятеля лопатой. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в поселке Белый Городок. Обвиняемый был в гостях у 48-летнего приятеля. Собутыльники распивали спиртное до позднего вечера и поссорились. Гость взял лопату для уборки снега и не менее пяти раз ударил хозяина. От ударов лопата разлетелась на части.

Пострадавший обратился за медицинской помощью. Полученные травмы расцениваются как легкий вред здоровью. В полиции фигурант сознался в содеянном, возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

До этого в Амурской области полиция задержала 32-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении знакомого колуном, причиной конфликта стала неудачная стрижка.

Ранее россиянин отлупил гостя пивной бутылкой по голове в качестве последнего аргумента в споре.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
