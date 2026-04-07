Россиянин избил приятеля лопатой, доказывая свою правоту

В Тверской области мужчина поспорил с приятелем и избил его лопатой

В Тверской области полиция задержала 45-летнего мужчину, подозреваемого в избиении приятеля лопатой. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в поселке Белый Городок. Обвиняемый был в гостях у 48-летнего приятеля. Собутыльники распивали спиртное до позднего вечера и поссорились. Гость взял лопату для уборки снега и не менее пяти раз ударил хозяина. От ударов лопата разлетелась на части.

Пострадавший обратился за медицинской помощью. Полученные травмы расцениваются как легкий вред здоровью. В полиции фигурант сознался в содеянном, возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

