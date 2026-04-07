Украина затягивает выдачу разрешения экспертам Евросоюза на осмотр «Дружбы»

Bernadett Szabo/Reuters

Киев до сих пор не дал экспертам ЕС, которые приезжали в страну в марте, разрешения на осмотр нефтепровода «Дружба». Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направляли президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором сообщали о готовности группы экспертов начать осмотр нефтепровода «Дружба», но ответа так и не получили.

«Мы пока не получили ответа на это письмо, я проинформирую вас, когда мы получим ответ. У меня нет информации о маршруте этой миссии, я не могу сказать, где она находится сейчас», — сказала Итконен.

31 марта портал Euractiv сообщил, что решение Украины не допускать миссию Евросоюза к инспектированию нефтепровода «Дружба», по которому энергоресурсы из России поступают в Венгрию и Словакию, вызвало разногласия и разочарование внутри политического объединения.

По информации портала, специальная группа, координируемая Еврокомиссией, уже несколько недель находится на Украине, ожидая доступа к трубопроводу. Однако разрешения на инспекцию Киев не предоставляет.

По данным портала, в Брюсселе оценивают решение Киева словами «неразумно», «загадка», «непонятно».

Ранее президент Словакии объяснил, почему «Дружба» должна работать.

 
