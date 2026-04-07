Армия Ирана ударила по объектам нефтехимической промышленности в Саудовской Аравии

Иран ударил по нескольким объектам американских нефтехимических компаний в Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Fars.

«В ходе первого этапа атаке подверглись крупнейший нефтехимический комплекс, принадлежащий американским компаниям Sadara, ExxonMobil, Dow Chemical и расположенный в районе Аль-Джубейль в Саудовской Аравии, а также крупный нефтехимический комплекс американской компании Chevron Philips в районе Аль-Джуйама», — сказано в материале.

По данным агентства, объекты были поражены с помощью баллистических ракет и ударных дронов.

5 апреля одно из крупнейших в мире производств полифенолов встало после иранского удара. По данным властей Объединенных Арабских Эмиратов, военным удалось сбить несколько воздушных целей, однако обломки упали на территорию предприятия близ Абу-Даби, что и привело к возгораниям.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял ряд ответных мер, включая ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее посол Ирана рассказал, чего ждет Тегеран от главы МАГАТЭ.