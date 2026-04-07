Житель Адыгеи погасил Вечный огонь своей одеждой и угодил под следствие

В Адыгее мужчина бросил свою верхнюю одежду в Вечный огонь и попал на видео

В Адыгее местный житель осквернил Вечный огонь, сообщает СУ СК России по республике.

По данным следствия, инцидент произошел в марте в станице Гиагинской. Мужчина бросил свою куртку в огонь на мемориале «Братская могила», из-за чего пламя потухло. После этого он ушел, не пытаясь устранить последствия.

В отношении местного жителя возбудили дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение мемориальных сооружений). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Калининграде пьяный мужчина пытался прикурить и грел ноги у Вечного огня. Инцидент произошел у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам. На камеры видеонаблюдения попало, как мужчина попытался прикурить сигарету от пламени в чаше Вечного огня, а затем грел там ноги. В этот момент он был пьян. Правоохранительные органы установили личность злоумышленника — им оказался местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Крыму трех молодых людей наказали за осквернение братской могилы.