Стало известно о регистрации товарных знаков McDonald's в России

ТАСС: McDonald's зарегистрировал в РФ девять товарных знаков
Американская компания McDonald's зарегистрировала в России девять товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Отмечается, что среди зарегистрированных товарных знаков есть два наименования McDonald's в разных вариантах оформления, «Макдоналдс», «Макдак», McDAK, Mcdonaldland. Также компания зарегистрировала изображение Рональда Макдональда и изображение яблочно-пирогового дерева, которое является персонажем рекламной кампании «Макдоналдленд» начала 1970-х годов.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из США в декабре 2024 года. Товарные знаки будут действительны до 2034 года.

26 марта ушедший из России американский производитель спортивной одежды Nike смог продлить в РФ товарный знак в виде фирменного логотипа в виде галочки.

В публикации отмечается, что действие исключительного права на логотип истекло в январе 2026 года. Заявка на регистрацию нового товарного знака была подана компанией в марте. Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление Nike и продлив срок действия знака до января 2036 года.

Ранее Chanel зарегистрировал два товарных знака в России.

 
