Россиянам рассказали, можно ли получить штраф за создание цветочной клумбы во дворе

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за создание клумбы во дворе можно получить штраф

Самовольное решение создать цветочную клумбу или посадить дерево во дворе многоквартирного дома может повлечь за собой штраф размером от 5 тысяч рублей. Об этом в разговоре с «Москвой 24» предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Специалист объяснил, что участок земли, на котором стоит многоквартирный дом, в том числе газоны и растения, являются общей собственностью всех владельцев квартир. Никто из жильцов не имеет права распоряжаться этой территорией самостоятельно. Любые посадки, сделанные без ведома других собственников, считаются использованием общего имущества без разрешения.

«Наказать могут по статье о самовольном занятии земельного участка (7.1 КоАП РФ). При этом размер штрафа будет зависеть от кадастровой стоимости земли и составит от 1 до 1,5%, но не меньше 5 тысяч рублей», — предупредил эксперт.

Однако, по его словам, в большинстве случаем денежное наказание за создание клумбы не следует. Чаще в ответ на жалобы жильцов нарушителя просят убрать растение и вернуть территории ее первоначальный вид.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев до этого предупреждал, что жители многоквартирных домов могут получить штраф размером до 15 тысяч рублей за оставленный возле двери пакет с мусором. Эксперт напомнил, что придомовая территория, лестничные клетки и подъезды считаются общим имуществом.

