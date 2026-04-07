Людям с диабетом перечислили самые полезные «вечерние» напитки

Людям с сахарным диабетом второго типа вечером лучше выбирать травяные чаи — например, с корицей, ромашкой или лавандой. Такие напитки помогают поддерживать уровень сахара в крови и избегать обезвоживания, рассказала диетолог Трейси Локвуд Беккерман в беседе с изданием Eating Well.

По словам специалиста, чай с корицей может быть особенно полезен: некоторые исследования показывают, что корица косвенно способствует снижению уровня глюкозы у людей с диабетом второго типа. В корице содержатся биологически активные соединения, такие как коричный альдегид, коричная кислота, коричный спирт, кумарин и эвгенол. Эти компоненты могут воздействовать на разные звенья углеводного обмена.

«Еще один подходящий вариант — травяные чаи без сахара, например ромашковый или лавандовый. Они помогают поддерживать водный баланс, что важно для контроля уровня сахара в крови. При обезвоживании концентрация глюкозы в крови может повышаться», — объяснила эксперт.

Диетолог также отметила, что вечерняя привычка пить горячий травяной чай способствует расслаблению и снижению уровня кортизола — гормона стресса. Его высокий уровень может усиливать выработку глюкозы в организме, даже у людей без диабета.

Дополнительно врач уточнила, что рекомендации не заменяют полноценное медикаментозное лечение, здоровую диету и физическую активность, выступая вспомогательной мерой.

