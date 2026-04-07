Директор украл деньги у компании и потратил около 17 млн рублей на эскортниц

В Великобритании директор украл у компании деньги и потратил их на эскорт-услуги

В Великобритании женатый директор финансовой организации Мохаммед Асиф Хан украл около £1,1 млн из средств компании и потратил часть на эскорт-услуги. Об этом сообщает газета The Sun.

Суд установил, что Хан потратил на досуг с эскортницами примерно £160 тысяч (около 17 млн рублей). £56 тысяч из них получила Джемма Мэссии, которая считается одной из самых высокооплачиваемых порноактрис в стране. Час ее услуг стоит £1 тысячу.

В 2024 году Хан согласился выплатить компании £500 тысяч в рамках гражданского иска о мошенничестве. Однако за два года вернул лишь около £550. При этом он заложил часы стоимостью £20 тысяч, чтобы деньги не достались бывшим работодателям, нарушив тем самым судебный запрет. Мужчину приговорили к шести месяцам тюрьмы за неуважение к суду. Исполнение приговора отсрочили до 17 апреля, чтобы он мог подать апелляцию.

До этого китаец столкнул свою жену в море, чтобы получить страховую выплату в размере 12 млн юаней (более 175,2 млн рублей) и расплатиться с долгами. Мужчина пытался представить случившееся как несчастный случай, однако судмедэксперты обнаружили синяки на лице жертвы и заподозрили его в причастности к инциденту. Оказалось, что китаец оформил четыре полиса страхования жизни жены через два месяца после свадьбы, указав себя в качестве единственного выгодоприобретателя. А через две недели после случившегося на пароме он воспользовался услугами секс-работницы, что было зафиксировано камерой видеонаблюдения, установленной полицией.

Мужчину арестовали, его приговорили к высшей мере. Был ли приговор приведен в исполнение, не уточняется.

Ранее мужчина ограбил работодателя, чтобы закрыть долг по кредиту.