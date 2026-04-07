Попытки международных организаций, таких как ООН (Организация Объединенных Наций), ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), закамуфлировать преступления киевских властей «поощряют бандеровцев к новым злодеяниям». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте дипведомства.

Подобным образом Захарова прокомментировала ранение журналиста «Известий» вследствие удара БПЛА. По словам дипломата, в конечном счете покрывательство преступлений Украины со стороны международных организаций дискредитирует систему защиты прав человека на свободный доступ к информации и свободное выражение мнения.

6 апреля «Известия» сообщили о ранении своего корреспондента Евгения Быковского. В издании отметили, что он попал под удар вражеского дрона и получил акубаротравму (простыми словами — контузия). Это общее поражение организма, возникающее из-за резкого воздействия взрывной воздушной волны, сочетающее баротравму (давление) и акустическую травму (звук).

Ранее Захарова заявила о безнаказанности Киева за теракты против журналистов.