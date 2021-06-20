Астронавтам удалось развернуть солнечную батарею в открытом космосе

Американец Шейн Кимбро и французский астронавт Тома Песке закончили выход в открытый космос с борта МКС. Они смогли установить новую солнечную батарею, сообщают в пресс-службе NASA.

Члены экипажа также смогли развернуть устройство, находясь на орбите.

Второй за неделю выход астронавтов NASA и Европейского космического агентства в космос продолжался около шести с половиной часов.

В результате Кимбро и Песке завершили работу, начатую ими в среду, 16 июня. Ко всему прочему, космонавты осуществили подготовку для последующей установки второй солнечной батареи.

Следующий этап работ, как ожидается, начнут 25 июня.

Как ранее сообщили в NASA, во время монтажных работ возникли сложности с крепежным механизмом. Кроме того, у американского специалиста возникли проблемы со скафандром.