Астронавтам удалось развернуть солнечную батарею в открытом космосе
Американец Шейн Кимбро и французский астронавт Тома Песке закончили выход в открытый космос с борта МКС. Они смогли установить новую солнечную батарею, сообщают в пресс-службе NASA.
Члены экипажа также смогли развернуть устройство, находясь на орбите.
Второй за неделю выход астронавтов NASA и Европейского космического агентства в космос продолжался около шести с половиной часов.
В результате Кимбро и Песке завершили работу, начатую ими в среду, 16 июня. Ко всему прочему, космонавты осуществили подготовку для последующей установки второй солнечной батареи.
Следующий этап работ, как ожидается, начнут 25 июня.
Как ранее сообщили в NASA, во время монтажных работ возникли сложности с крепежным механизмом. Кроме того, у американского специалиста возникли проблемы со скафандром.