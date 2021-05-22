Ученые выяснили, что антитела к новым штаммам коронавируса ослабевают через полгода

Ученые из японского университета Иокогамы выяснили, что антитела у людей, переболевших коронавирусом, становятся слабее против новых мутировавших штаммов через 6-12 месяцев после формирования. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В исследовании приняли участие 250 человек в возрасте от 21 года до 78 лет, которые заразились коронавирусом в период с февраля по апрель прошлого года. Выяснилось, что у 97% переболевших в легкой форме осталось достаточное количества антител через полгода после инфицирования, а у 96% — через год. У тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, показатель достигал 100%.

При этом выработанные организмом антитела оказались неэффективными к новым мутировавшим штаммам. По данным ученых, у 69% переболевших бессимптомно или в легкой форме уже через 6 месяцев не будет защиты к южноафриканскому штамму, а у 75% — к индийскому. Также у большинства перенесших инфекцию антитела не смогут защитить от британского и бразильского штаммов.

Переболевшие коронавирусом в средней или тяжелой форме остаются защищенными от новых штаммов примерно на одном уровне с изначальным вирусом.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили новый потенциально опасный для людей вид коронавируса.